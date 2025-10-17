Olga Ramos y Lara Trigo: “El éxito de La Plural de Formentera es ser un foro donde se remueven conciencias a través de la cultura”

Olga Ramos y Lara Trigo, impulsoras de La Plural, fueron las encargadas de abrir la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que organizó en Formentera Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, y por ello, en los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera, compartieron cómo han conseguido que en apenas dos ediciones se han convertido en un referente cultural a nivel balear y nacional.

En este sentido, Ramos ha explicado que La Plural “nace de la pasión por dar voz a los artistas locales y fomentar un turismo más consciente habiéndose convertido en un foro donde se remueven conciencias con el respeto absoluto a todo el entorno y a todo lo que está pasando en la isla, aprovechando además que los artistas siempre han sido valientes, siempre han denunciado y han reivindicado”.

Olga Ramos y Lar Trigo, presentando La Plural | Toni Escobar

Por su parte, Lara Trigo destacó la importancia de la colaboración público-privada y del apoyo a la economía local y es que según sus palabras, cada premio del festival se financia con recursos que permiten a los artistas adquirir materiales en la isla, “generando un impacto positivo sobre la comunidad ya que se ayuda a nuestra isla y a nuestros artistas demostrando además que cultura y turismo pueden coexistir sin comprometer el entorno”.

Finalmente, ambas promotoras adelantaron que ya están trabajando en la tercera edición de La Plural, aunque todavía no se han definido fechas y por ello aprovecharon para hacer una llamada a todas las empresas para que colaboren “teniendo en cuenta que no es un proyecto individual, sino colectivo y con vistas a pensar en un futuro positivo para la isla”.