Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Olga Ramos y Lara Trigo: “El éxito de La Plural de Formentera es ser un foro donde se remueven conciencias a través de la cultura”

En el marco del foro Metafuturo Impulsa Illes Balears celebrado en Formentera las organizadoras del evento La Plural han pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para explicarnos cuales son los secretos de este evento que en apenas dos años se ha convertido en un referente cultural que traspasa las fronteras de la isla

Manu Gon

Illes Balears |

Olga Ramos y Lara Trigo, impulsoras de La Plural, fueron las encargadas de abrir la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que organizó en Formentera Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, y por ello, en los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera, compartieron cómo han conseguido que en apenas dos ediciones se han convertido en un referente cultural a nivel balear y nacional.

En este sentido, Ramos ha explicado que La Plural “nace de la pasión por dar voz a los artistas locales y fomentar un turismo más consciente habiéndose convertido en un foro donde se remueven conciencias con el respeto absoluto a todo el entorno y a todo lo que está pasando en la isla, aprovechando además que los artistas siempre han sido valientes, siempre han denunciado y han reivindicado”.

Olga Ramos y Lar Trigo, presentando La Plural | Toni Escobar

Por su parte, Lara Trigo destacó la importancia de la colaboración público-privada y del apoyo a la economía local y es que según sus palabras, cada premio del festival se financia con recursos que permiten a los artistas adquirir materiales en la isla, “generando un impacto positivo sobre la comunidad ya que se ayuda a nuestra isla y a nuestros artistas demostrando además que cultura y turismo pueden coexistir sin comprometer el entorno”.

Finalmente, ambas promotoras adelantaron que ya están trabajando en la tercera edición de La Plural, aunque todavía no se han definido fechas y por ello aprovecharon para hacer una llamada a todas las empresas para que colaboren “teniendo en cuenta que no es un proyecto individual, sino colectivo y con vistas a pensar en un futuro positivo para la isla”.

