Begoña San Felix: “En el sector del transporte marítimo tenemos que devolverle al mar todo lo que nos da”

Begoña San Felix, directora de Marketing y Sostenibilidad de Formentera Lines, ha pasado por el micrófono de Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de su participación Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

San Felix destacó la importancia de comunicar las acciones sostenibles “porque si no comunicamos lo que hacemos o si no comunicamos el esfuerzo que estamos haciendo todas las empresas e instituciones por hacer una isla más sostenible, la gente no se enteraría”, y en este sentido, aseguró que Trasmapi “no solo invierte en tecnología para reducir la huella de carbono de sus embarcaciones, sino que también promueve proyectos de educación ambiental y conservación del ecosistema marino”.

Begoña San Felix durante su intervención en la mesa redonda | Toni Escobar

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra el apoyo a la siembra de posidonia y la sensibilización de los visitantes sobre la fragilidad del Mediterráneo y es que según San Félix, “la sostenibilidad debe ir más allá de lo económico porque este entorno natural que tenemos alrededor de las Baleares es gracias al mar Mediterráneo, gracias a la posidonia y a todo el ecosistema que existe debajo del agua”.

Finalmente, la directora de Marketing y Sostenibilidad de Formentera Lines, subrayó que el futuro del sector marítimo pasa por grandes objetivos y colaboraciones público-privadas, “por invertir en tecnología de última generación y garantizar que cada acción tenga un impacto positivo”.