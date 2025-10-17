Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Begoña San Felix: “En el sector del transporte marítimo tenemos que devolverle al mar todo lo que nos da”

Este jueves se ha celebrado en el Hotel Five Flowers de Formentera con la presencia de la directora de Marketing y Sostenibilidad de Formentera Lines quien compartió en Más de uno Ibiza y Formentera la visión sobre el turismo responsable que tiene la compañía y la naviera Trasmapi

Manu Gon

Illes Balears |

Begoña San Felix, directora de Marketing y Sostenibilidad de Formentera Lines, ha pasado por el micrófono de Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de su participación Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que organizó en Formentera Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, y por ello, en los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera,

San Felix destacó la importancia de comunicar las acciones sostenibles “porque si no comunicamos lo que hacemos o si no comunicamos el esfuerzo que estamos haciendo todas las empresas e instituciones por hacer una isla más sostenible, la gente no se enteraría”, y en este sentido, aseguró que Trasmapi “no solo invierte en tecnología para reducir la huella de carbono de sus embarcaciones, sino que también promueve proyectos de educación ambiental y conservación del ecosistema marino”.

Begoña San Felix durante su intervención en la mesa redonda
Begoña San Felix durante su intervención en la mesa redonda | Toni Escobar

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra el apoyo a la siembra de posidonia y la sensibilización de los visitantes sobre la fragilidad del Mediterráneo y es que según San Félix, “la sostenibilidad debe ir más allá de lo económico porque este entorno natural que tenemos alrededor de las Baleares es gracias al mar Mediterráneo, gracias a la posidonia y a todo el ecosistema que existe debajo del agua”.

Finalmente, la directora de Marketing y Sostenibilidad de Formentera Lines, subrayó que el futuro del sector marítimo pasa por grandes objetivos y colaboraciones público-privadas, “por invertir en tecnología de última generación y garantizar que cada acción tenga un impacto positivo”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer