Juanma Costa: “La apuesta por la sostenibilidad turística es parte del alma de Formentera”

La azotea del Five Flowers Hotel de Formentera acogió este jueves 16 de octubre la Jornada Metafuturo Impulsa Illes Balears que organizó Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, y que contó con destacadas personalidades del sector turístico, como el presidente de la Federación Hotelera de la isla, Juanma Costa.

En una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Costa compartió su visión sobre cómo la isla ha sabido conjugar lujo, sostenibilidad y respeto por su entorno natural y puso en valor que lo importante “es poner en marcha foros como estos para poner en valor la concienciación ciudadana y empresarial que es necesaria dentro del sector turístico”.

Juanma Costa en la mesa redonda | Toni Escobar

En este sentido, el también propietario del Grupo Paya, destacó como Formentera ha sabido cuidar su identidad y preservar un modelo sostenible que la diferencia de otros destinos del Mediterráneo y aseguró que en la isla “la sostenibilidad no es una etiqueta sino una convicción compartida que la ha convertido en el alma de Formentera y en el hecho de que se haya convertido en un lugar único en todo el mundo”.

Por ello, insistió en que “la sostenibilidad no se puede decretar sino que hay que creer en ella” y en que es necesaria una colaboración constante entre las administraciones públicas y el sector privado, como se ha demotrado “con decisiones valientes como la regulación de entrada de vehículos” y “porque sin ella acabaremos por echar abajo lo que nos hace diferentes a Ibiza, Mykonos o Santorini y que durante tanto tiempo hemos preservado”.