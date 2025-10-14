Gonzalo Bernardos: “Nuestra dependencia del turismo no puede ni debe desaparecer sino gestionarse mejor”

Este jueves 16 de octubre se celebra en el Hotel Five Flowers de Formentera el Foro Metafuturo Impulsa Turismo Illes Baleares y uno de los ponentes será el conocido economista, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador de Onda Cero, Gonzalo Bernardos, con su charla El reto de la sostenibilidad económica de Baleares.

En este sentido, en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, ha señalado que “el principal problema económico de nuestro archipiélago es el acceso a la vivienda, agravado por la escasez de territorio y la fuerte presión demográfica”, viéndose todo además aumentado “por la falta de suelo y el atractivo internacional de las islas”, y en este sentido ha descartado medidas como “prohibir la compra a extranjeros por ser contrarias a las normas de la Unión Europea”.

Con respecto al turismo, el profesor y economista ha insistido en que la dependencia del turismo “no puede ni debe desaparecer, sino gestionarse mejor, porque guste o no guste, las islas tienen un modelo turístico propio y es muy difícil que tengan otro”. Y por ello, también ha propuesto medidas como “limitar el número de visitantes en lugares como Formentera” y “establecer reglas claras que promuevan un comportamiento responsable por parte de los turistas, aplicando el palo y la zanahoria, a través de incentivos a las buenas prácticas y sanciones a las conductas nocivas para el medio ambiente”.

Cartel del Foro Metafuturo Impulsa Illes Balears | Redacción

Por otro lado, Bernardos también ha defendido que una economía sostenible “no es la que crece menos, sino la que crece mejor” y esto, según sus palabras, “implica generar empleo durante todo el año y fomentar actividades complementarias al turismo, ofreciendo trabajos para todo el año y servicios que complementen al turismo” aunque para conseguirlo “es necesario más visión estratégica por parte de las instituciones para atraer nuevas oportunidades y mejorar la estabilidad laboral”.

Por último, el profesor y colaborador de Onda Cero, ha advertido del riesgo de caer en una “fobia turística porque el turismo ha sido clave en la prosperidad de Baleares” y porque “no se trata de decir no al turismo, sino de equilibrarlo a través de una reflexión del modelo balear desde la innovación, la sostenibilidad y el equilibrio entre residentes y visitantes”.