Lourdes Ripoll: “No es un camino fácil cambiar la mentalidad y apostar por la sostenibilidad pero al final se logran resultados importantes”

En Más de Uno Ibiza y Formentera, desde el paradisíaco Hotel Fly Flowers de Formentera, Lourdes Ripoll, vicepresidenta de sostenibilidad en Meliá Hotels Internacional, aprovechó su presencia en la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que organizó Onda Cero y Atresmedia Radio con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, para compartir su visión sobre el futuro del turismo y la transformación sostenible en la cadena hotelera.

Concretamente Ripoll subrayó que desde 2008 la compañía ha trabajado para integrar criterios de sostenibilidad en cada nivel de gestión, “con el apoyo decidido de la alta dirección” y destacó “que aunque este cambio de mentalidad no es un camino fácil es muy satisfactorio porque se los logros se van construyendo poco a poco”.

Lourdes Ripoll, vicepresidenta de sostenibilidad en Meliá Hotels Internacional | Toni Escobar

Además, la representante de Meliá Hotels Ripoll explicó que cada destino tiene sus particularidades, y “que es fundamental analizar las realidades locales para identificar oportunidades medioambientales y sociales” y por ello, la estrategia de la cadena “no busca priorizar un aspecto sobre otro, sino adaptarse a las necesidades de cada entorno para minimizar impactos negativos y maximizar beneficios tanto para el entorno como para los clientes”.

Por otro lado, destacó la importancia de ofrecer experiencias diversas y prolongar la temporada turística, “creando eventos culturales que integren a residentes y visitantes, contribuyendo así a la desestacionalización del turismo” y al mismo tiempo insistió en que “los hoteles de mayor categoría pueden implementar políticas de sostenibilidad con mayor eficacia, mientras que hoteles más pequeños enfrentan retos mayores debido a limitaciones de inversión y recursos humanos”.