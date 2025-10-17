Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Artal Mayans: “A veces la innovación turística es intentar no cambiar nada y saber adaptar lo que ya tienes”

El conseller de Turismo de Formentera pasó por Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de su participación este jueves en el Hotel Five Flowers de Formentera en la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears

Manu Gon

Illes Balears |

Onda Cero y Atresmedia Radio ha organizado con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, la primera Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Baleares y en ella participó el Conseller de Turismo de la isla, Artal Mayans.

Precisamente, Mayans, compartió en Más de Uno Ibiza y Formentera, su visión sobre cómo la isla sigue marcando el camino hacia un modelo turístico sostenible, equilibrado y adaptado a su identidad y subrayó que Formentera mantiene su liderazgo en sostenibilidad “por tener muy claro que en ocasiones la innovación es intentar no cambiar nada y saber adaptar lo que tienes”.

Artal Mayans, en primer plano, durante la entrevista
Artal Mayans, en primer plano, durante la entrevista | Toni Escobar

Por ello, puso en valor cómo la isla “apuesta por la desestacionalización, promoviendo un turismo más diverso que incluye el deporte, la gastronomía y la cultura como ejes complementarios al tradicional sol y playa” y que ahora el objetivo “es garantizar una actividad turística constante a lo largo del año y por ser conscientes de que no podemos permitirnos solo trabajar durante tres meses o durante cuatro meses porque al final cualquier imprevisto te puede estropear una temporada”.

Según Mayans, esta estrategia ya está dando resultados, con temporadas más amplias y visitantes que eligen Formentera también en primavera y otoño y con una serie de medidas que ha hecho que otros destinos se fijen en las políticas medioambientales y de movilidad sostenible que la isla ha implementado, poniendo también en valor “que nosotros también nos podamos nutrir de cómo otros destinos pueden intentar mejorar nuestro sistema”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer