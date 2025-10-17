Artal Mayans: “A veces la innovación turística es intentar no cambiar nada y saber adaptar lo que ya tienes”

Onda Cero y Atresmedia Radio ha organizado con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels, el Consell de Formentera, RIU Hotels & Resorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, la primera Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Baleares y en ella participó el Conseller de Turismo de la isla, Artal Mayans.

Precisamente, Mayans, compartió en Más de Uno Ibiza y Formentera, su visión sobre cómo la isla sigue marcando el camino hacia un modelo turístico sostenible, equilibrado y adaptado a su identidad y subrayó que Formentera mantiene su liderazgo en sostenibilidad “por tener muy claro que en ocasiones la innovación es intentar no cambiar nada y saber adaptar lo que tienes”.

Artal Mayans, en primer plano, durante la entrevista | Toni Escobar

Por ello, puso en valor cómo la isla “apuesta por la desestacionalización, promoviendo un turismo más diverso que incluye el deporte, la gastronomía y la cultura como ejes complementarios al tradicional sol y playa” y que ahora el objetivo “es garantizar una actividad turística constante a lo largo del año y por ser conscientes de que no podemos permitirnos solo trabajar durante tres meses o durante cuatro meses porque al final cualquier imprevisto te puede estropear una temporada”.

Según Mayans, esta estrategia ya está dando resultados, con temporadas más amplias y visitantes que eligen Formentera también en primavera y otoño y con una serie de medidas que ha hecho que otros destinos se fijen en las políticas medioambientales y de movilidad sostenible que la isla ha implementado, poniendo también en valor “que nosotros también nos podamos nutrir de cómo otros destinos pueden intentar mejorar nuestro sistema”.