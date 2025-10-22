Virtudes Marí: “El Consell Consultiu vela para que la actuación de la administración sea siempre conforme a la legalidad”

La consellera secretaria del Consell Consultiu de les Illes Balears, Virtudes Marí, ha destacado la importancia del trabajo que realiza este órgano asesor, encargado de garantizar que las actuaciones de la administración pública se ajusten a la legalidad vigente.

En una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, Marí explicó que las XXIV Jornadas de la Función Consultiva reúnen cada año a los consejos consultivos de las diferentes comunidades autónomas para mejorar la formación, compartir experiencias y analizar problemáticas comunes.

“Nuestro trabajo consiste en supervisar que los reglamentos y las actuaciones administrativas estén ajustados a la legalidad. Este año profundizaremos en el tema de la revisión de oficio”, señaló.

La revisión de oficio, explicó Marí, es el procedimiento mediante el cual una administración puede anular un acto administrativo —como una licencia o una subvención— cuando se detecta que no fue otorgado correctamente. “Para poder echar atrás un acto administrativo se necesita un dictamen, y ahí intervenimos nosotros”, añadió.

Las jornadas, que este año se celebran en Ibiza, contarán con la participación de catedráticos de prestigio nacional como Sosa Wagner y de María Luisa Cava de Llano, ex defensora del pueblo, quien abordará la revisión de oficio desde la perspectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Marí subrayó además que el Consell Consultiu interviene también en cuestiones más cotidianas que afectan directamente a la ciudadanía, como reclamaciones por caídas en la vía pública o solicitudes de indemnización superiores a 3.000 euros, revisando los criterios de la administración “para garantizar que el ciudadano reciba un trato justo”.

“Aunque los legajos sean complicados, nuestro deber es asegurar que la administración esté al servicio del ciudadano. Esa es la obligación de todos los organismos públicos”, concluyó.