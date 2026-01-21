Vicent Marí refuerza en FITUR el compromiso de Ibiza con un turismo sostenible y de calidad

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha destacado en FITUR la firme apuesta de la isla por un modelo turístico sostenible, equilibrado y centrado en la calidad, subrayando la importancia del mercado nacional y la necesidad de seguir avanzando en la desestacionalización del destino.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Marí ha explicado que el stand de Ibiza en la feria es una representación fiel de la identidad de la isla, con protagonismo del producto local, la artesanía y los elementos tradicionales, con el objetivo de transmitir la autenticidad de Ibiza y atraer a aquellos turistas que todavía no la conocen.

El presidente ha recordado que, aunque Ibiza es una marca reconocida a nivel mundial, la promoción sigue siendo imprescindible. En este sentido, ha señalado que FITUR es un escenario clave para mantener reuniones con agentes turísticos, tanto colaboradores habituales como nuevos operadores interesados en trabajar con la isla. “Ibiza despierta pasiones y es necesario estar presentes para poner en valor todo lo que ofrece”, ha afirmado.

Uno de los ejes centrales de la entrevista ha sido la sostenibilidad. Marí ha sido claro al asegurar que “el turismo o es sostenible o no es”, defendiendo la necesidad de mantener un equilibrio entre turistas y residentes. Ha puesto como ejemplo las políticas impulsadas desde el Consell para combatir el intrusismo en el transporte y el alojamiento ilegal, así como la limitación de entrada de vehículos, medidas que ya han permitido reducir en 32.000 los vehículos que acceden a la isla.

Estas iniciativas han convertido a Ibiza en referente a nivel nacional, con una reducción de más del 80% de la oferta turística ilegal, según ha recordado el presidente, y con el reconocimiento de entidades del sector turístico. El objetivo, ha insistido, es evitar la saturación, reducir la presión sobre las carreteras y proteger los espacios más emblemáticos de la isla.

En cuanto a la desestacionalización, Marí ha destacado la mejora progresiva de las conexiones aéreas y marítimas durante todo el año, así como la apuesta por eventos deportivos, turismo familiar y el segmento MICE. Especial relevancia ha dado a las pruebas deportivas, que considera el verdadero arranque de la temporada turística y un potente reclamo para visitantes nacionales e internacionales.

Finalmente, el presidente del Consell ha subrayado que Ibiza ya no busca batir récords de visitantes, sino “récords en calidad, distinción y sostenibilidad”, consolidándose como un destino para familias, parejas, deportistas y amantes de la gastronomía y el patrimonio. “Ibiza es todas las islas en una”, ha concluido, reivindicando la diversidad de experiencias que ofrece el destino durante todo el año.