Carmen Rodríguez: “Fitur tiene que descubrir que a pesar de ser pequeño Sant Joan tiene mucho encanto y mucha magia”

La concejala de Turismo del pequeño pero auténtico municipio de Sant Joan de Labritja, Carmen Rodríguez ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que acuden un año más a la feria FITUR que se celebra del 21 al 25 de enero en el Recinto Ferial de Madrid “para promocionar un modelo diferenciado basado en la tranquilidad, el paisaje, la cultura y la identidad local a través fundamentalmente del vídeo titulado Descubre Sant Joan en tres días”.

En este sentido, Rodríguez ha puesto en valor “el carácter singular del municipio dentro del conjunto de la isla” asegurando que Sant Joan representa “un municipio de descanso, de desconexión y de rincones mágicos”, alejado del turismo de ocio nocturno y masificación y por ello ha defendido la apuesta por un turismo familiar y tranquilo, “con rutas de senderismo, playas poco concurridas y una gastronomía de alto nivel” como principales reclamos.

Por ello, la concejala de Turismo de Sant Joan ha señalado que quienes visitan el municipio “buscan atractivos que no se encuentran en otros puntos de la isla como ball pagès, fiestas populares, producto local y una fuerte cohesión social” que hacen que en ocasiones sea definido como “una isla dentro de otra isla”.

Al mismo tiempo, la desestacionalización es otro de los ejes clave de la estrategia turística del municipio y en este sentido, Rodríguez ha destacado que “Sant Joan organiza fiestas patronales desde abril hasta septiembre y completa el calendario con ferias gastronómicas en cada parroquia, como la Feria de la Sepia, la del Pollo Payés o la Feria de la Matanza, con el objetivo de atraer visitantes fuera de los meses de julio y agosto”.