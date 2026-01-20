Rubén Sousa: “Esperamos como agua de mayo que por fin se abra en 2026 el Parador de Ibiza”

El municipio de Ibiza volverá a estar presente en FITUR 2026 desde el 21 al 25 de enero con una delegación del Ayuntamiento encabezada por el alcalde Rafa Triguero y el concejal de Turismo Rubén Sousa quien ha asegurado en Onda Cero que el objetivo “es reforzar su posicionamiento como destino activo los 365 días del año”.

En este sentido, Sousa ha explicado que Fitur supone una oportunidad clave para “poner en valor las virtudes de nuestro destino turístico” y consolidar una imagen de Ibiza alejada exclusivamente del sol y playa “apostando por la cultura, el patrimonio histórico, la gastronomía, el deporte y el turismo MICE ya que es un segmento que vive un importante crecimiento en los últimos años”.

Concretamente, el concejal de Turismo de Vila ha defendido modelo “basado en la calidad frente a la cantidad, especialmente fuera de la temporada alta”, destacando que quienes visitan Ibiza en esos meses “buscan experiencias más tranquilas y vinculadas a la cultura y la identidad local” y que en este sentido, “Dalt Vila, los museos y la oferta patrimonial juegan un papel fundamental”.

Al mismo tiempo, Sousa también ha reconocido que estarán muy presentes del anuncio que hay previsto este miércoles a las once de la mañana en el stand de Paradores de España, asegurando que desde el consistorio “están convencidos de que este 2026 será el año en que el Parador de Ibiza por fin abrirá” y que lo esperan “como agua de mayo porque su puesta en marcha permitirá atraer nuevos mercados, especialmente el asiático, muy interesado en el patrimonio y en la apuesta en la que nosotros creemos”.