Vibra Hotels reúne a sus líderes y embajadores para impulsar una etapa de transformación sostenible y liderazgo responsable

Vibra Hotels ha congregado en el auditorio de Caló de s'Oli de Cala de Bou, en Sant Josep de sa Talaia, a sus principales líderes y embajadores corporativos en una jornada orientada a impulsar una nueva etapa de la compañía, marcada por el liderazgo responsable, la sostenibilidad y la buena gobernanza.

Todo ello en un encuentro que reunió a directivos, mandos intermedios y embajadores de la organización y que se articuló en torno a tres conceptos clave que definirán esta nueva fase de crecimiento de la compañía y que no son otros que la confianza, el reconocimiento y el conocimiento.

Un momento de la intervención de Antonio Doménech, CEO de Vibra Hotels | Redacción

De hecho, durante la apertura de la jornada, el CEO de Vibra Hotels, Antonio Domenech, trasladó un mensaje de liderazgo y compromiso a los asistentes, subrayando el papel esencial de las personas en la construcción del futuro de la organización al asegurar que "el entorno, las personas y la transparencia han pasado a ocupar un lugar central en las expectativas de nuestros clientes, de nuestros empleados y de la sociedad en general". Además, el máximo responsable de la cadena explicó que el Plan de Sostenibilidad Vibra 2026 "supone una evolución natural de la cultura de calidad que ha acompañado a la compañía durante años, ampliando su alcance hacia una visión más global basada en los principios ESG".

Las personas, protagonistas de la transformación.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a los embajadores y responsables de objetivos estratégicos ya que son figuras clave para trasladar la estrategia corporativa al día a día de los hoteles y equipos de trabajo y así, durante el acto se entregaron las insignias que identifican a los responsables de las áreas de Medioambiente, Cliente y Valores, "reforzando su papel como impulsores del cambio y referentes de la cultura corporativa de Vibra Hotels".

En este sentido, la directora Corporativa, Silvia Álvarez, destacó durante su intervención que el éxito del plan "dependerá de la capacidad de toda la organización para convertir la sostenibilidad en una forma de trabajar compartida ya que ésta no se construye únicamente a través de un plan o unos indicadores sino que se construye a través de las personas, porque son ellas quienes convierten las estrategias en acciones y las acciones en hábitos".

Formación en gobernanza y cumplimiento normativo

Por último, la jornada concluyó con una sesión formativa impartida por Lene Oña, directora del departamento de Compliance del despacho Lener, centrada en el Código Ético y el Canal de Denuncias de la compañía, y en la que se pudo profundizar en aspectos relacionados con la gobernanza corporativa, la ética empresarial y el cumplimiento normativo y que son ámbitos que forman parte del tercer eje del Plan de Sostenibilidad Vibra 2026 y que la compañía considera esenciales para garantizar un crecimiento responsable y sostenible a largo plazo.