Vibra Hotels reinventa el Hotel Vibra Vila con una reforma integral y nuevas propuestas de experiencia

Vibra Hotels presenta el renovado Hotel Vibra Vila como apuesta clave para desestacionalizar el turismo en la isla ya que abrirá sus puertas en el emblemático barrio de ses Figueretas de la ciudad de Ibiza totalmente reformado para la temporada 2026, consolidándose como pieza fundamental de la estrategia de la compañía para extender la actividad turística más allá de los meses tradicionales del verano.

En este sentido, se ha llevado a cabo una renovación integral de sus 95 habitaciones y de los espacios comunes, incorporando un diseño contemporáneo inspirado en el entorno marino y nuevas áreas pensadas para el bienestar y los nómadas digitales, como una zona de coworking con vistas al Mediterráneo.

El nuevo hotel tendrá un espacio para coworking | Redacción

Todo ello, ubicado a pocos metros de la playa de ses Figueretas y a un paseo de Ibiza ciudad, ofreciendo ahora una propuesta de alojamiento versátil con habitaciones individuales, dobles, twin y superiores con terraza y vistas al mar, así como servicios como una coqueta piscina en la azotea, restaurante buffet y zonas comunes que favorecen tanto el descanso como el trabajo.

El nuevo hotel tendrá una coqueta piscina en la azotea | Redacción

Según Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, esta reapertura, prevista para finales de mayo, "refuerza el compromiso de la cadena con la desestacionalización y la mejora continua del portafolio en destinos clave del Mediterráneo, apostando por ofrecer experiencias atractivas durante un mayor número de meses al año".

Estrategia más amplia de consolidación en Baleares

La apuesta por el Hotel Vibra Vila se enmarca en una estrategia más amplia de consolidación en Baleares, donde la cadena que actualmente es uno de los mayores operadores hoteleros de Ibiza con el mayor número de camas, busca atraer tanto al turismo vacacional tradicional como a segmentos urbanos y profesionales en estancias fuera de temporada alta.

El nuevo hotel contará con más de 90 habitaciones en el barrio de ses Figueretes | Redacción

Con esta remodelación, Vibra Hotels no solo moderniza una de sus propiedades más céntricas, sino que también se sitúa a la vanguardia de las tendencias que reclaman los viajeros contemporáneos: confort, diseño actual, conectividad y experiencias versátiles frente a un ciclo turístico cada vez más prolongado e inclusivo.