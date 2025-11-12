“El universo me dijo que era el momento”: Anthony Gofer presenta su primera muestra privada en el Espai Cultural de Campourmay

El Espai Cultural de Campourmay acoge desde este jueves 13 y hasta el 20 de noviembre una singular muestra artística firmada por Anthony Gofer, quien presenta por primera vez parte de su colección privada. La exposición reúne 28 obras entre pintura y escultura, seleccionadas cuidadosamente por el autor para reflejar su pasión por el arte y el coleccionismo.

“Esto más que una exposición es una muestra de mi colección privada. Son piezas que van desde el siglo XV hasta el siglo XX”, explicó Gofer durante la entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera. El artista detalló que algunas de las obras son copias realizadas en los siglos XVIII y XIX de maestros del Renacimiento, como Leonardo Da Vinci y Tiziano.

Entre las piezas más destacadas se encuentra una reproducción de La dama del armiño, atribuida a Da Vinci, y un retrato posiblemente de Tiziano, aún en proceso de estudio. “He querido que todo estuviera colocado tal y como lo había imaginado, sin mover nada. Es como si el universo me dijera que las pusiera así”, confesó el coleccionista, emocionado por ver su sueño materializado.

La exposición combina pintura y escultura, con un montaje que busca crear una atmósfera íntima y coherente con el carácter histórico del espacio. “El lugar es idóneo, pequeño pero con alma antigua. Quería algo que acompañara a las obras sin recargarlas”, señaló Gofer.

El coleccionista, que lleva más de 25 años dedicado al arte, también se ocupa personalmente de la restauración de las piezas: “Casi todas necesitan algún retoque o marco nuevo, y eso también me divierte. Me gusta devolverles su vida”.

Gofer aclaró que, por ahora, no tiene intención de vender las obras: “Son parte de mí. Me buscan ellas a mí, no al revés”.

La muestra podrá visitarse todos los días, incluidos sábados y domingos, de 17:30 a 20:00 horas, en el Espai Cultural de Campourmay, en San Rafael.

“Esta es la primera vez que expongo mi colección privada, y lo hago en el lugar y momento que sentí que debía hacerlo. El universo me dijo que era ahora”, concluyó Anthony Gofer.