Toni Tur:“estamos en una época de impasse, con productos del final del invierno y los primeros de primavera”

El producto local gana protagonismo en Ibiza con la llegada de la primavera

La transición entre el invierno y la primavera marca un momento clave para el campo ibicenco. Así lo ha explicado Toni Tur, representante de la cooperativa de Sant Antoni, quien ha destacado en una entrevista radiofónica el valor del producto de proximidad y su calidad diferencial.

En palabras de Tur, “estamos en una época de impasse, con productos del final del invierno y los primeros de primavera”, una etapa en la que conviven distintas variedades agrícolas. Entre los productos disponibles actualmente destacan las brásicas como el brócoli, la coliflor y el repollo, además de hoja fresca como lechugas, acelgas y coles.

Uno de los protagonistas de estas semanas son las fresas. Según ha señalado, “ya empiezan a llegar las fresas ibicencas, muchas de ellas ecológicas y con una calidad brutal”, cultivadas al aire libre y con procesos más respetuosos.

Tur ha subrayado la importancia del consumo de proximidad, explicando que el producto de kilómetro cero permite una maduración óptima, ya que llega al consumidor en uno o dos días. Esto se traduce en “más sabor, más azúcar y mayor calidad”, frente a los productos importados que deben recolectarse antes de tiempo.

En cuanto a la producción ecológica, ha recordado que se rige por la normativa europea y se basa en la ausencia de químicos de síntesis y abonos inorgánicos, apostando por métodos más sostenibles.

El representante de la cooperativa también ha apuntado que el sector hotelero de la isla cada vez apuesta más por el producto local a través de distribuidores y cooperativas, reforzando así el tejido agrícola de Ibiza.

Por último, ha valorado positivamente las recientes lluvias, señalando que “han sido muy necesarias y garantizan mejores procesos agrícolas de cara al futuro”, pese a haber alterado ligeramente el calendario de algunos cultivos.

En definitiva, el campo ibicenco encara las próximas semanas con optimismo, ofreciendo una variedad de productos frescos y de calidad que consolidan el valor del producto local.