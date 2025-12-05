Toni Ramón: "Santa Eulària vivirá unas Navidades repletas de luz, alegría y contenidos de calidad"

Santa Eulària des Riu da la bienvenida a su Navidad de este año a las 18.00 horas del viernes 5 de diciembre con el tradicional encendido del alumbrado del municipio desde la Plaza de España de la localidad, en un acto en el que también habrá un concierto de la banda municipal, de los coros infantiles y juveniles de la Escola de Música, chocolatada para los asistentes y un espectáculo de videomapping que se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento.

Además, el concejal de Fiestas del consistorio, Toni Ramón, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que el mismo viernes se inaugurará el Mercat de Nadal en el Paseo de Salamera "con talleres infantiles, fotocall, espectáculo de nieve y una actuación especial del conocido payaso Cachirulo".

El encendido navideño se hará como todos los años en la Plaza de España de Santa Eulària | Redacción

En este sentido, Ramón ha confirmado que el mercado navideño funcionará de lunes a sábado, de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas, con horarios especiales los domingos de 10:30 a 11:30 horas y que además "se complementará con sorteos de premios por valor de 10.000 euros, concursos de escaparatismo y decoración de fachadas para fomentar la actividad comercial local".

Al mismo tiempo, el concejal de Fiestas de Santa Eulària ha explicado que el programa navideño de Santa Eulària "incluye más de 120 actividades a lo largo de toda la temporada, dirigidas a todos los públicos y con especial atención a los niños y las familias", destacando la la segunda edición de la Nochevieja en el Teatro España y la cabalgata de Reyes Magos, y que se han organizado pensando "en el Ayuntamiento como elemento facilitador para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de la Navidad, con actividades con mucha luz, alegría y contenidos de calidad".

La información completa sobre la programación navideña se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.