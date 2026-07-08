Tomás Quesada: "No somos nada optimistas de que el nuevo plus de insularidad pueda frenar la salida de agentes de Ibiza y Formentera"

Tomás Quesada, secretario provincial de Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), ha explicado en Onda Cero que no "son optimistas" con que el nuevo plus de insularidad que ha pactado el Gobierno central con los sindicatos para los funcionarios del estado en las Pitiusas pueda frenar la marcha de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las Pitiusas.

De hecho, aunque ha reconocido la importancia del aumento del plus de insularidad para los funcionarios del Estado destinados en Ibiza y Formentera, Quesada ha asegurado que "se queda corto para resolver la falta de agentes que sufren las Pitiusas" y por ello ha catalogado el acuerdo "como una oportunidad perdida ante el riesgo de tener que esperar otros veinte años para volver a mejorar estas compensaciones".

Tomás Quesada, secretario provincial de JUCIL de la Guardia Civil | Redacción

Por ello, desde JUCIL como desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, se ha pedido un modelo diferente al acordado asegurando, en boca de Tomás Quesada, que Ibiza y Formentera "deberían contar con una compensación similar a la existente en Ceuta y Melilla, con una cantidad fija más elevada y el reconocimiento de los trienios" y al mismo tiempo también se ha criticado "que el complemento económico sea diferente dependiendo del grupo profesional, al considerar que todos los funcionarios destinados en las islas afrontan los mismos problemas para acceder a una vivienda y asumir el elevado coste de la vida".

Por otro lado, ambas organizaciones también defienden que Baleares sea declarada zona de especial singularidad "para introducir incentivos económicos, profesionales y laborales adicionales que faciliten la permanencia de los agentes" ya que según Tomás Quesada, "la mejora económica acordada difícilmente conseguirá por sí sola frenar la pérdida de efectivos y estabilizar las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional ya que en 2018 ya se aplicó en Ibiza una compensación extraordinaria de 225 euros mensuales y ocho años después, el coste de la vivienda y de la vida ha aumentado considerablemente".