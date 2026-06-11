Teresa Jiménez: “No hay que tener miedo a donar; hay que tener miedo a no tener sangre”

Teresa Jiménez, directora del Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears ha explicado en Onda Cero cuáles son los distintos actos que se han organizado en Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra cada año el 14 de junio y que en esta edición se hace bajo el lema de la Organización mundial de la salud, 'Una gota de humanidad: dona sangre, salva vidas'

Según Jiménez, la intención de la campaña "es aumentar el número de donantes y recordar la importancia vital de este gesto solidario" y por ello, concretamente en las Pitiusas las donaciones ya se han hecho en el Consell d’Eivissa y se podrán hacer este jueves 11 de junio por la tarde en el Hospital de Can Misses y, el próximo 30 de junio, en el Hospital de Formentera.

Imagen de la donación de sangre llevada a cabo en el Consell d'Eivissa este 10 de junio | Redacción

En este sentido, la directora de este organismo, ha recordado que "menos del 3% de la población sana de Baleares dona sangre", pese a que cualquier persona entre 18 y 65 años y con más de 50 kilos puede hacerlo" y al mismo tiempo ha incidido en la idea de que "una sola donación ayuda a tres pacientes, ya que la sangre se separa en glóbulos rojos, plasma y plaquetas y aunque no cura, salva vidas".

Imagen de la donación de sangre llevada a cabo en el Consell d'Eivissa este 10 de junio | Redacción

Además, ha asegurado que "el 62% de las transfusiones se destinan a personas con cáncer, leucemias o linfomas, tratamientos que requieren un suministro constante durante todo el año" y por ello ha insistido en que hay que perder el miedo ya que "donar es seguro y sencillo siempre que se tenga entre 18 y 65 años, se lleve el Documento Nacional de Identidad, se acuda bien hidratado, se haya dormido correctamente y se hayan evitado comidas muy grasas la noche anterior".

Por último, Teresa Jiménez ha desmontado mitos sobre los grupos sanguíneos asegurando que "todos los grupos son necesarios porque no existe eso de que mi grupo no sirve" y ha querido dejar claro que "el verano es un periodo especialmente delicado, no por un aumento de accidentes, sino porque muchos donantes habituales están trabajando o ya han alcanzado su límite anual de donaciones".