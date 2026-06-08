Toñi Riera: “El secreto de estos 25 años es trabajar con la cabeza, con las manos y con el corazón”

Antonia, Toñi, Riera, diseñadora y creadora de la firma Ibimoda ha detallado en Onda Cero cómo fue su participación en la Pasarela Adlib 2026 que este año se ha celebrado el 6 de junio en la plaza de Sa Riba, en el puerto de Ibiza, y en la que celebraron 25 años desde su primera participación en ella y 29 desde que comenzaron en el mundo de la moda.

Riera ha recordado como esta edición "ha recuperado la esencia mediterránea del blanco, la artesanía y la libertad creativa" aunque también ha reconocido, con su sonrisa permanente "que Adlib también es colorido, ya que se permite prácticamente todo siempre que sea con estilo, artesanal y respetando los orígenes de su creadora e impulsora, Smilja Mihailovitch". Y es que en este mismo sentido, la creadora de Ibimoda ha incidido en que la moda Adlib "es sinónimo de libertad, identidad mediterránea y, sobre todo, memoria colectiva" asegurando que los creadores de la isla "llevamos 55 años de historia heredada de aquellos primeros pioneros".

Parte de la colección que presentó Ibimoda en la Pasarela Adlib 2026 | Redacción

Y con respecto a la colección que se presentó este año en Adlib, Riera ha asegurado que "estaba compuesta por 14 looks íntegramente blancos en los que intentamos rendir homenaje a la esencia original del sello Adlib, con volúmenes, encajes y el uso magistral del guipur ya que entendimos que era el momento para volver al blanco más puro".

Mientras, sobre la historia de la firma, ha recordado que Ibimoda nació en 1997 y que desde entonces ha mantenido "un compromiso absoluto con la artesanía local, confeccionando cada pieza en su taller de Ibiza, luchando contra viento y marea llevando Ibiza en el corazón y trabajando siempre con la cabeza, las manos y el corazón". Tal vez por ello, uno de los mayores orgullos para Riera es haber vestido a generaciones enteras de mujeres ibicencas, "especialmente a las novias con que confían tanto en nosotros para uno de los días más importantes de su vida tanto que al final acabamos eligiendo juntas hasta los pendientes y el ramo".

Por último la artesana ha asegurado que la pasarela Adlib vive "un momento dulce gracias al magnífico equipo con el cuenta la consellera María Fajarnés en el Consell d’Eivissa y que nos hace sentirnos como una familia" y que, según sus palabras, "está impulsando cada año al sello y y sus diseñadores a un nivel cada más alto de profesionalización y con desafíos apasionantes como la reciente incorporación a Moda España, que abrirá nuevas oportunidades".