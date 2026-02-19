Sergio Pertegás: “Cada vez más familias se animan porque entienden que el boxeo no es violencia, sino educación deportiva y disciplina”

Sant Antoni acogerá la primera velada de boxeo de su historia con combates amateur y profesionales

La iniciativa, presentada en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, se celebrará este sábado con doble sesión y marcará un hito para el boxeo balear

El municipio de Sant Antoni de Portmany vivirá este sábado una jornada histórica para el deporte local con la celebración de la primera velada de boxeo organizada en el municipio, un evento pionero que contará con doble sesión, matinal y vespertina, y un total de 24 combates amateur y tres profesionales.

Así lo ha explicado el boxeador ibicenco Sergio Pertegas en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha destacado la importancia de que este tipo de eventos comiencen a consolidarse en la isla.

“Va a ser un eventazo. Es muy difícil juntar boxeadores profesionales en una misma velada aquí y lo hemos conseguido”, ha señalado Pertegas.

La sesión matinal, que comenzará a las 10:30 horas, estará dedicada a categorías formativas, con combates de exhibición y un campeonato de formas, una modalidad sin contacto en la que los jóvenes deportistas muestran técnica y fundamentos del boxeo. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, llegará el turno de los combates amateur, con boxeadores de distintos niveles, desde debutantes hasta púgiles con mayor experiencia.

A partir de las 19:30 horas, el evento alcanzará su punto álgido con los combates profesionales, entre ellos el del propio Sergio Pertegas y la participación de un campeón de Europa residente en Ibiza, un hecho que el boxeador ha calificado como “un auténtico lujo para la isla”.

Durante la entrevista, Pertegas también ha querido romper estigmas sobre el boxeo, subrayando que se trata de un deporte que aporta disciplina, seguridad personal y una excelente preparación física, tanto en adultos como en niños.

“Cada vez más familias se animan porque entienden que el boxeo no es violencia, sino educación deportiva y disciplina”, ha explicado.

El boxeador ha remarcado además que el boxeo balear vive un momento de crecimiento, con más licencias, mayor nivel competitivo y deportistas que ya compiten fuera del archipiélago.

Finalmente, Pertegas ha agradecido el apoyo de la Federación Balear de Boxeo, el Ayuntamiento de Sant Antoni, su gimnasio y su equipo técnico, confiando en que esta primera edición sea el inicio de una cita estable en el calendario deportivo de la isla de Ibiza.