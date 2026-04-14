Una semana en La Consolación para descubrir "que detrás de cada obra hay emoción, creatividad, ciencia y oficio"

El Colegio Nuestra Señora de la Consolación de la ciudad de Ibiza ha inaugurado este martes 14 de abril su Setmana de l'Art y allí ha estado con su micrófono verde Onda Cero para conocerla junto a su madrina, la prestigiosa pintora Marta Torres, y su coordinadora y profesora de Arte del Bachillerato artístico, Nina Ferrer.

Ferrer, impulsora de la idea, ha explicado que este centro cada año el centro organiza un evento especial y que, tras dos cursos de bachillerato artístico, decidieron dedicar esta edición al arte en todas sus formas "con el objetivo de que los estudiantes descubran que el arte son muchas cosas y que está presente en su día a día sin que no siempre sean conscientes de ello".

La iniciativa ha sido todo un éxito entre los alumnos de la Consolación | Redacción

Para ello, se han preparado talleres de fotografía, animación, cine, pintura, cerámica, volumen y diseño de moda, impartidos por artistas y profesionales de la isla que colaboran de forma altruista y en este sentido, la propia profesora ha subrayado "la importancia de que los jóvenes experimenten técnicas diversas y comprendan que detrás de cada obra hay conocimiento, ciencia y oficio porque muchas veces se piensa que cualquiera puede hacerlo cuando no es así".

Por su parte, la madrina de la Setmana de l'Art, la pintora ibicenca Marta Torres, ha mostrado su "emoción" por volver al colegio donde estudió de pequeña y donde, según ha contado, comenzó su interés por el dibujo y la pintura, mientras ha asegurado que aprovechando que su obra está centrada en la isla de Ibiza, su intención "es transmitir a los estudiantes la idea de que viven en un lugar que es muy especial y que es un paraíso para los artistas".

Más de Uno Ibiza y Formentera junto a la artista Marta Torres | Redacción

Al mismo tiempo, Torres aseguró que existe "cantera artística en la isla" y que los estudiantes "responden con entusiasmo cuando se les acerca al arte llegando a crear sus propios cuadros" inspirados en sus obras. De hecho, según ha confesado en Más de Uno Ibiza y Formentera, para ella "el arte ayuda a mirar hacia dentro y a conectar con emociones y recuerdos".