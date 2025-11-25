Sara Barbado: “Tenemos que seguir trabajando intensamente para que no se normalicen patrones que no son normales”

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha sido muy clara en su entrevista en el especial con motivo del 25N de Más de Uno Ibiza y Formentera al asegurar que “la prevención y la educación son herramientas esenciales para frenar la violencia contra las mujeres, especialmente entre la juventud”.

Al mismo tiempo ha advertido de que “muchos adolescentes están asumiendo actitudes machistas como si fueran algo cotidiano” y por ello se ha mostrado contundente en la idea de que “hay que seguir trabajando intensamente para que no se normalicen patrones que no son normales”.

Por otro lado, Barbado ha explicado que desde el Ayuntamiento de Ibiza “se ha reforzado la formación en escuelas e institutos para detectar conductas de riesgo, combatir la influencia de las redes sociales y ofrecer herramientas tanto a jóvenes como a familias para desactivar comportamientos que perpetúan desigualdad y violencia”.