Cultura

Ramon Mayol: "Los Premis de les Lletres Pitiüses reflejan el buen momento que vive la literatura en Ibiza y Formentera"

El conocido editor, escritor y músico ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera la décima edición de los Premis de les Lletres Pitiüses que reúne este viernes 27 de marzo en Sant Rafel a la literatura y la poesía pitiusa en una noche marcada por la celebración del talento local y el crecimiento del sector en las islas.

Manu Gon

Illes Balears |

El restaurante Es Cruce de Sant Rafel acoge este viernes 27 de marzo a partir de las 20.30 horas una de sus citas culturales más destacadas con la celebración de la gala de los Premis de les Lletres Pitiüses 2026.

Un certamen que, según ha explicado en Onda Cero su promotor, el editor, escritor y músico Ramon Mayol, "cumple diez años de trayectoria consolidado como un punto de encuentro clave para el mundo literario de las islas con escritores, editoriales, librerías, instituciones y lectores en una velada que combinará reconocimiento, música y sorpresas".

En este sentido, el propio Mayol ha destacado el esfuerzo colectivo que hay detrás de estos premios, de carácter bienal, y que ha permitido mantenerse en el tiempo gracias al trabajo de un equipo comprometido con la cultura y que, incluso, este año ha permitido crecer más allá de la gala, "con un programa de actividades que se extiende durante cuatro días, incluyendo presentaciones, proyecciones y encuentros literarios".

La gala que se celebrará en Sant Rafel, contará con momentos destacados como la entrega de un premio de honor a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària por su labor continuada en el fomento de la lectura y con el reconocimiento a las mejores obras de poesía y narrativa, "en una edición marcada por la alta calidad de las propuestas presentadas".

Sin embargo, más allá de los galardones, Ramon Mayol ha asegurado que los Premis de les Lletres Pitiüses 2026 "reflejan el buen momento que vive la literatura en Ibiza y Formentera con cada vez más asistentes a presentaciones y con el aumento de publicaciones locales evidencian un interés cada vez mayor por la cultura escrita".

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