Rafa Triguero: "Tras tres años de legislatura Ibiza vuelve a tener rumbo, proyectos y liderazgo”

El alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafa Triguero, acompañado de sus cuatro tenientes de alcalde del consistorio, Gema Marí, Catiana Fuster, Blanca Hernández y Jordi Grivé, ha analizado en el recién estrenado edificio polivalente de Sa Peixatería del barrio de la Marina sus tres primeros años al frente del ayuntamiento así como lo que aún queda por hacer de cara al año pendiente que hay de legislatura.

En declaraciones al micrófono de Onda Cero, Triguero ha asegurado que el equipo de gobierno que él preside "llegó para gobernar y tomar decisiones valientes con una hoja de ruta clara y respaldada mayoritariamente por la ciudadanía" y que en buena medida se ha cumplido, poniendo como ejemplos el caso de la vivienda "que ha sido la prioridad absoluta" y para el que ha hecho el importante anuncio de que el ayuntamiento "destinará 4,7 millones de euros a nuevas promociones de vivienda pública y habilitará más suelo municipal para construir vivienda a precio limitado ya que tenemos la convicción de que es un problema que se soluciona poniendo más vivienda a disposición de nuestros vecinos".

Rafa Triguero durante su intervención en Sa Peixatería | MG

Por otro lado, en materia de limpieza, el alcalde ha reconocido que el servicio actual "no es el modelo de ciudad" que desea por más que se hayan llevado a cabo mejoras y ha recordado "que aprovechando que el actual contrato finaliza en octubre de 2026 que ya se trabaja en un nuevo modelo más eficiente y adaptado a una ciudad europea, verde y amable".

"Hemos desbloqueado proyectos que llevaban años encallados"

Mientras, Triguero también se ha referido a una serie de "proyectos estratégicos" como el futuro Mercado Ciudad de Ibiza, "que se aprobará inicialmente la próxima semana y que aspira a convertirse en un pulmón verde y un espacio social para el barrio de Ibiza centre" o el Mercat Vell, en el barrio de la Marina y que cuando termine las obras en septiembre "pretende convertirse en un ejemplo de la ciudad al ser un mercado de producto kilómetro cero que ayudará a recuperar el espíritu tradicional de este barrio emblemático".

En este mismo ámbito de infraestructuras, el alcalde también ha destacado "la mejora de más de 60 calles, la remodelación del Espai Cultural de Can Ventosa, la puesta en marcha del Centro de Baja Exigencia de Es Gorg para personas en riesgo de exclusión social, la creación de un nuevo instituto muy demandado desde hace dos décadas, la próxima apertura de una escoleta municipal y nuevas instalaciones deportivas y vecinales" y en este sentido, ha asegurado que con ellos "se han desbloqueado proyectos que llevaban años encallados".

Rafa Triguero, acompañado de sus cuatro tenientes de alcalde del consistorio, Gema Marí, Catiana Fuster, Blanca Hernández y Jordi Grivé | Redacción

Por último, Rafa Triguero ha defendido "que el diálogo con los vecinos ha sido clave en estos tres años" poniendo como ejemplo modificación del proyecto de aparcamiento de sa Real y la reforma de la plaza de sa Colomina, adaptadas tras escuchar a los residentes y asegurando que "la ciudad no la cambia un gobierno sino que se cambia entre todos".

"Se ha recuperado liderazgo insular y autonómico"

Por todo ello, el alcalde de la capital de la isla ha asegurado en Onda Cero que, "la ciudad ha recuperado liderazgo insular y autonómico" y ha confirmado que el último año de mandato "estará centrado en culminar los grandes proyectos y resolver las pequeñas cuestiones pendientes con los vecinos".