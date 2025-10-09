Es Pratet, el barrio de la ciudad de Ibiza que no se rinde ante las lluvias

El barrio de Es Pratet, situado muy cerca del puerto de la ciudad de Ibiza, intenta levantarse tras sufrir hace apenas diez días una de las peores inundaciones de su historia y por ello, en Más de Uno Ibiza y Formentera hemos recorrido sus colles para comprobar como tiendas anegadas, maquinaria dañada y días enteros de limpieza han dejado huella y cómo tras levantarse, todos ellos se preparan como pueden para hacer frente a las fuertes lluvias previstas con la llegada de la DANA Alice.

Las trabajadoras de la Aguja Mágica tirando de imaginación para proteger su tienda | MG

En este sentido, el programa ha sido testigo de cómo muchos comercios trabajan intensamente para que el agua no haga estragos. Así, por ejemplo, en el supermercado S’Hort Nou, su empleado Vicent, ha contado entre risas resignadas cómo ha sellado las arquetas con silicona y cinta americana “porque cualquier cosa vale para proteger el comercio”, mientras que en el locutorio Venezuela, su responsable Adrián nos ha explicado que ha tenido que “elevar el sistema eléctrico tras perder neveras y ordenadores en la última riada”.

Por su parte, en el Centro Quiropráctico Ibiza, donde Coral, intentaba conectar con Aqualia en plena entrevista para pedir que se limpiaran las alcantarillas, ha confirmado que han colocado sacos de arena porque el agua entró en sus instalaciones dañando seriamente sus instalaciones y, precisamente, entre sacos de arena y espuma sellante, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Es Pratet, Carmen Cárcel, desde su pastelería Bon Gust, también nos ha resumido el sentir del barrio, asegurando que aquí “nos ayudamos entre todos, compramos silicona, espuma, y nos repartimos los sacos entre todos para protegerlo todo cuanto antes, mientras rezamos para que no caiga tanta agua”.

El Centro Quiropráctico Ibiza ha puesto sacos de arena en su entrada para luchar contra el agua | Redacción

En Más de Uno Ibiza y Formentera el recorrido por Es Pratet nos ha dejado la imagen de un barrio con cicatrices pero con una enorme capacidad de resistencia y cooperación y es que mientras vuelven las nubes y las lluvias, todos los vecinos y comerciantes trabajan intensamente para que no se repita la historia del pasado 30 de septiembre.