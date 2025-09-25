Pedro Matutes: “Es clave para el futuro del sector turístico cuidar lo que tenemos y lo que nos hace únicos”

Pedro Matutes, director general del Grupo Sirenis y principal impulsor del Teatro Pereyra de Ibiza y galardonado con en la novena edición de la Nit del Turisme de Formentera, ha compartido sus reflexiones en una entrevista en Más de uno Ibiza y Formentera con motivo de la semana dedicada al turismo en la emisora.

Durante la conversación, Matutes ha dejado claro “la importancia de preservar el nivel de servicio y la satisfacción de los clientes como clave para el futuro del sector turístico” y en cuanto al balance de la temporada, ha señalado “que 2023 ha mantenido la continuidad respecto al año pasado, con cifras positivas en ocupación y resultados”.

Imagen de la emblemática fachada del Teatro Pereyra | Redacción

Sin embargo, también ha matizado que las épocas de crecimientos extraordinarios “ya han pasado” y que “el objetivo ahora debe ser consolidar lo alcanzado porque no podemos seguir pensando en que cada año se va a crecer a dos dígitos”.

Por otro lado, Pedro Matutes también ha resaltado “la importancia de cuidar lo que tenemos y lo que nos hace únicos” y ha puesto en valor que se están realizando mejoras en infraestructuras públicas y en el control interno de la isla, que, en su opinión, “van a contribuir a la mejora de la experiencia de los clientes y contribuir a que llegue otro tipo de turismo mucho más respetuoso con nuestra cultura, patrimonio medio ambiente”.