El nuevo centro de salud de Formentera se licitará este verano para comenzar las obras antes de que acabe 2026

El primer Formentera al día de este mes de mayo de 2025 ha comenzado abordando la magnífica noticia para la sanidad de la isla que ha llegado con el anuncio que ha hecho la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Parlament balear de que el nuevo centro de salud de Formentera "se licitará este verano" con el objetivo de iniciar las obras antes de final de este año 2026.

En este mismo sentido, la presidenta balear ha aprovechado para defender que su ejecutivo "trabaja para reforzar la sanidad en la isla tras ocho años de abandono", destacando, entre otras medidas, "la recuperación del paritorio, la reducción de la lista de espera quirúrgica a 67 días y la mejora en la atención primaria". Algo que ha valorado muy positivamente el diputado balear por Formentera Llorenç Córdoba quien también ha aprovechado para pedir en el Parlament "mejoras urgentes en el mantenimiento del hospital cuando las obras sean una realidad".

Baja el paro y se paralizan obras ilegales en la zona de Cap de Barbaria

Por otro lado, el Formentera al día ha abordado la importante bajada del paro en la isla, con un descenso del 18,5% interanual y del 11,8% respecto a marzo, lo que ha contribuido a que Baleares registre 24.546 desempleados, casi 2.000 menos que el mes anterior, o lo sucedido en el pleno del mes de abril, donde se aprobó una iniciativa del PSIB sobre Ibiza Circular y otra de Gent per Formentera para mejorar Sa Roqueta y se rechazó aplicar la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024 sobre legalización extraordinaria en suelo rústico, en una medida que ha criticado el conseller Javier Serra lamentó asegurando que Formentera "pierde una oportunidad para dar seguridad jurídica a familias afectadas".

Imagen de las obras ilegales paralizadas por el Consell de Formentera | Redacción

Mientras, la máxima institución insular ha paralizado unas obras ilegales en la zona de Cap de Barbaria tras dos inspecciones policiales y después de que no se haya ejecutado una orden de demolición de 2024, y ha activado un año más su servicio de socorrismo en las principales playas, con 15 socorristas ampliables a final de mes, así como la vigilancia policial en ses Illetes, que el año pasado redujo las denuncias por venta ambulante de 132 a 39.

Por su parte, Ports IB ha puesto en marcha la campaña de limpieza del litoral 2026, con 23 embarcaciones financiadas con el ITS, incluyendo una con base en el Puerto de la Savina y con la que el año pasado se retiraron 3.666 kilos de residuos en la isla, y al mismo tiempo del 11 al 24 de mayo regresan las Setmanes Gastronòmiques que organiza el Consell y PIMEF, con más de 20 restaurantes ofreciendo menús a 28 euros y premios para los mejores y los comensales que podrán votar mediante QR y optar a un premio de 500 euros.

Cultura, exposiciones, rock, libros, running y fútbol

En materia cultural, la isla ha celebrado la entrega de los premios del Concurso de Fotografía Beni Trutmann, con exposición abierta hasta el 16 de mayo en el Ajuntament Vell, mientras que continúan abiertas las muestras del Cançoner de les Pitiüses en el Far de la Mola y la exposición “Del gra al pa” en el Centre Antoni Tur Gabrielet, con talleres infantiles diarios.

Imagen de algunos de los ganadores del concurso Beni Truttman | Redacción

Y en materia de agenda, este viernes 8 de mayo se celebra la segunda edición de Formentera Rockea en Sant Ferran, con la participación en el Espai Cultural de Sant Ferran desde las 20.00 a las 02.00 horas de Javi Farias & MAJ3, la Maya Alexander Band, Sur Rock y Chimichurri, y a las 19.00 horas una nueva presentación literaria en la Biblioteca Marià Villangómez, en este caso la del libro “Com voleu, germans, que canti”, de Joan Pons Bover, quien estará en la cita junto a Maria Teresa Ferrer y Joan Jesús Camargo.

Por último, en materia de deportes, se ha recordado que este sábado se celebra la Formentera 4x10K, una carrera por equipos en la que cuatro corredores completan 10 km simultáneamente y que desgraciadamente la SD Formentera se quedó fuera de los play offs de ascenso a Segunda RFEF a pesar de su victoria en la última jornada ante el Cardassar.