Miguel Tur: "La Fira de Estocs es una gran oportunidad para el comercio de proximidad ante el auge de las compras online"

Las calles del centro del pueblo de Santa Eulària des Riu acoge este sábado 11 de abril una de sus citas comerciales más consolidadas con la celebración de la Fira de Estocs de Primavera, que este año alcanza su decimoséptima edición.

En Más de Uno Ibiza y Formentera, el concejal de Comercio y Hacienda del municipio, Miguel Tur, ha explicado que la feria reunirá a cerca a unos cuarenta puestos de la localidad que ofrecerán sus productos a precios muy reducidos, "convirtiendo sus calles en un espacio abierto para las compras, el ocio y la convivencia vecinal".

Imagen de archivo de la Fira de Estocs de Santa Eulària | Redacción

Tur ha concretado que el visitante podrá encontrar una amplia variedad de productos, desde moda y complementos hasta electrónica, decoración o artículos para mascotas siendo "una magnífica oportunidad para adquirir productos a precios reducidos, al tiempo que se da visibilidad al comercio de proximidad en un contexto marcado por el auge de las compras online".

No en vano, además de las ofertas, la jornada tendrá un marcado carácter festivo, con música en directo de Swingin Tonic, Kandela mi son, Eivisurfers o Cotton Cactus, actividades infantiles y propuestas pensadas para toda la familia, incluyendo un interesante atractivo del sorteo de 1.000 euros en cupones para gastar en los propios establecimientos participantes, "con el objetivo de incentivar el consumo local y atraer a visitantes de toda la isla". Además, se incluye la posibilidad de que los asistentes que compren algo en los puestos participantes tendrán dos horas de aparcamiento gratuito en el Paseo de la Paz.