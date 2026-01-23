María Àngels Marí: “Todos los sectores de Ibiza tenemos que asumir que el agua es un valor muy escaso que hay que cuidar”

La secretaria general de PIMEEF y presidenta de la Alianza por el Agua, Mari Àngels Marí, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero desde el stand de Ibiza en la feria Fitur para poner en valor la importancia de la concienciación y la implicación de administraciones, empresas y ciudadanía en la gestión sostenible del agua.

Concretamente Marí ha explicado que la Alianza por el Agua ha organizado en la feria la mesa redonda “Lecciones y retos del agua en las Islas Baleares” en el marco del Observatorio FiturNext y gracias al patrocinio de Aqualia, con el objetivo “de promover buenas prácticas en sostenibilidad” y que han recibido un galardón por su proyecto educativo El agua en el aula.

No en vano y según sus palabras, “el agua es un recurso limitado y esencial por lo que es necesario cerrar el ciclo del agua, apostando por la reutilización y por sistemas como el aprovechamiento de aguas grises, cada vez más implantados en establecimientos turísticos”. Y en este sentido, Marí, también ha destacado que “el turista es cada vez más consciente y valora las políticas de ahorro y sostenibilidad en alojamientos legales”.

Por otro lado, como secretaria general de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa i Formentera (PIMEEF), Marí ha remarcado el papel clave de la pequeña y mediana empresa en un territorio donde la economía gira en torno al turismo, defendiendo la desestacionalización “como vía para evitar la saturación y mantener viva la actividad económica durante todo el año, pero siempre pensando en mantener un equilibrio con la vida local y el entorno”.