Manuel Sendino: “Tendremos un buen agosto y un buen final de temporada para nuestra planta hotelera”

La temporada turística en Ibiza y Formentera avanza de manera positiva según ha confirmado en Más de Uno Ibiza y Formentera el gerente de la Federación Empresarial Hotelera, Manuel Sendino.

No en vano ha asegurado que, aunque para algunos establecimientos las cifras están siendo mejores que en 2024 y para otros algo más discretas, en general “la temporada en nuestro sector está yendo de una manera correcta” y ha destacado “que se prevé un mes de agosto con buenos resultados y un cierre de temporada también favorable”.

Mientras, de cara a septiembre ha mostrado un optimismo moderado asegurando que “septiembre puede ser un buen mes, y lo mismo octubre” aunque también ha afirmado que hacer previsiones más allá de esa fecha es “ciencia ficción”.

Al mismo tiempo Sendino también ha reconocido que algunos sectores han detectado una menor afluencia de turistas y un gasto más moderado, “tal vez relacionado con el menor movimiento de la oferta ilegal, que tradicionalmente contribuye a dinamizar el consumo en diversos ámbitos”, y sobre el perfil del visitante que visita las Pitiusas, ha confirmado que siguen recibiendo una gran variedad de turistas, desde familias hasta viajeros individuales y jóvenes, y que los cambios en la clientela “suelen venir más por remodelaciones en los establecimientos que por tendencias globales”.

Por otro lado, en relación con los incidentes graves ocurridos en hoteles de Sant Antoni, con cinco fallecidos tras precipitarse en lo que llevamos de año, el representante de los hoteleros ha asegurado que son “noticias muy tristes”, ha apuntado que entre las causas suele estar un posible aumento en la potencia de ciertas sustancias como factor de riesgo y ha querido subrayar que estos episodios no son exclusivos de Sant Antoni aunque “sí más frecuentes en zonas con alta presencia de público joven por lo que es necesario tener más control por parte de todos”.