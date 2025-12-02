Joe Neira: "La ventaja de Huspy es que simplificamos la compraventa y ayudamos a vender mejor y más rápido"

Desde hace muy poco tiempo, Ibiza y Formentera cuentan con una nueva propuesta en el mercado inmobiliario. Se trata de la prestigiosa agencia inmobiliaria Huspy que, tal y como ha explicado en Onda Cero su City Manager en Ibiza, Joe Neira, "llega como una proptech que combina tecnología y acompañamiento humano con el objetivo de facilitar y agilizar la compraventa de viviendas".

Concretamente, según el propio Neira, los asesores de la compañía "usan tecnología que conecta cada propiedad con los interesados adecuados, muestran información en tiempo real y facilitan cada paso de la operación, lo que permite a los propietarios vender antes y en mejores condiciones, y a los compradores encontrar lo que buscan sin perder tiempo".

Una de las viviendas en Ibiza que se ofrecen en la página web de Huspy | Redacción

Además, otras de las ventajas de Huspy es que trabaja en colaboración con asesores locales, "proporcionándoles herramientas tecnológicas avanzadas, formación continua y soporte en cada operación, lo que permite ofrecer un servicio más ágil, transparente y personalizado".

Responder a las necesidades del mercado con rapidez, cercanía y eficiencia

Al mismo tiempo, siendo conscientes de que el mercado inmobiliario en Ibiza "es especialmente competitivo", con un aumento de la demanda del 8% y un interés creciente por parte de compradores internacionales, "especialmente holandeses y estadounidenses", Joe Neira, también ha asegurado que "Huspy pretende responder a estas necesidades ofreciendo rapidez, cercanía y eficiencia a través de una oficina presencial que se encuentra en el número 31 de la Avenida Vuit d'Agost, en plena Marina Botafoch, o a través de las redes sociales de Instagram o LinkedIn y su propia página web www.huspy.es.

Y todo ello, con el objetivo, según Neira, de consolidarse "como un referente en la humanización y modernización del sector inmobiliario en las Pitiusas, ayudando a compradores y vendedores a tomar decisiones más rápidas y seguras".