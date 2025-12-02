Vivienda

Joe Neira: "La ventaja de Huspy es que simplificamos la compraventa y ayudamos a vender mejor y más rápido"

El City Manager de la prestigiosa inmobiliaria ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar en qué consiste su implantación en las Pitiusas y las ventajas que generará para los ciudadanos

Manu Gon

Illes Balears |

Desde hace muy poco tiempo, Ibiza y Formentera cuentan con una nueva propuesta en el mercado inmobiliario. Se trata de la prestigiosa agencia inmobiliaria Huspy que, tal y como ha explicado en Onda Cero su City Manager en Ibiza, Joe Neira, "llega como una proptech que combina tecnología y acompañamiento humano con el objetivo de facilitar y agilizar la compraventa de viviendas".

Concretamente, según el propio Neira, los asesores de la compañía "usan tecnología que conecta cada propiedad con los interesados adecuados, muestran información en tiempo real y facilitan cada paso de la operación, lo que permite a los propietarios vender antes y en mejores condiciones, y a los compradores encontrar lo que buscan sin perder tiempo".

Una de las viviendas en Ibiza que se ofrecen en la página web de Huspy
Una de las viviendas en Ibiza que se ofrecen en la página web de Huspy | Redacción

Además, otras de las ventajas de Huspy es que trabaja en colaboración con asesores locales, "proporcionándoles herramientas tecnológicas avanzadas, formación continua y soporte en cada operación, lo que permite ofrecer un servicio más ágil, transparente y personalizado".

  • Responder a las necesidades del mercado con rapidez, cercanía y eficiencia

Al mismo tiempo, siendo conscientes de que el mercado inmobiliario en Ibiza "es especialmente competitivo", con un aumento de la demanda del 8% y un interés creciente por parte de compradores internacionales, "especialmente holandeses y estadounidenses", Joe Neira, también ha asegurado que "Huspy pretende responder a estas necesidades ofreciendo rapidez, cercanía y eficiencia a través de una oficina presencial que se encuentra en el número 31 de la Avenida Vuit d'Agost, en plena Marina Botafoch, o a través de las redes sociales de Instagram o LinkedIn y su propia página web www.huspy.es.

Y todo ello, con el objetivo, según Neira, de consolidarse "como un referente en la humanización y modernización del sector inmobiliario en las Pitiusas, ayudando a compradores y vendedores a tomar decisiones más rápidas y seguras".

