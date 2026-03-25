Isabel Castellar: “Sant Pepe Rock es más que música, son 40 años de historia y alma vecinal en Ibiza”

El municipio de Sant Josep de sa Talaia se ha volcado para celebrar los primeros cuarenta años de uno de sus eventos más emblemáticos, el Sant Pepe Rock, que este año contará con la participación de Dj D Ramones, Sober y Mago de Oz.

Sin embargo, según ha explicado en Onda Cero, la concejala de Fiestas y Participación, Isabel Castellar, el plato fuerte es la exposición El Festival de Todo un Pueblo en la que a través de 14 paneles se recogen más de 300 fotografías que recorren los 40 años de este festival que comenzó en el 1985 y que ha ido evolucionando a lo largo de los años "desde su nacimiento de forma humilde por parte de distintos vecinos del municipio hasta ser lo que es ahora, un evento que forma parte de la identidad cultural de la isla".

V Sant Pepe Rock (1989). Foto: Bartolo Pou | Redacción

En este sentido, Castellar ha insistido en que la exposición "pone el foco en el carácter vecinal del San Pepe Rock, impulsado por un grupo de amantes del rock que, con esfuerzo e ilusión, lograron consolidar una cita que ha sabido reinventarse con el paso del tiempo" y por ello en las imágenes tomadas por Miquel Prats 'Botja', Bartolo Tur Pou y algunos otros, el visitante "podrá encontrar anécdotas, recuerdos y nombres propios de bandas que han pasado por sus escenarios ayudan a entender el arraigo de un evento que tiene más vidas que un gato".

Loquillo (III Sant Pepe Rock, 1987) | Redacción

Para conseguirlo, la concejala ha explicado que el proceso de recopilación del material ha sido clave para dar forma a esta muestra y que ha sido posible "gracias a la colaboración de vecinos y fotógrafos que han conservado archivos durante décadas y que han hecho todo lo posible para que se pudiera recuperar imágenes históricas que han tenido que ser digitalizadas y que reflejan no solo la evolución del festival, sino también la transformación del propio municipio".

Así, para esta edición de 2026, que se celebra el sábado 28 de marzo, "además de mirar al pasado, el Sant Pepe Rock también pone la vista en el futuro con novedades en su edición de este año, como el Pepito Rock, una propuesta dirigida a los más pequeños y que supone una forma de garantizar el relevo generacional de un festival que sigue creciendo sin perder su esencia".