Inma Saranova: “El 82% del presupuesto de Ibiza Preservation va directo a acciones ambientales en Ibiza y Formentera”

Inma Saranova, directora de Ibiza Preservation, ha detallado en Onda Cero los aspectos más destacados que se derivan de su memoria de 2025 que se presentó este miércoles 27 de mayo en Ibiza.

Una memoria en la que según ha explicado Saranova, se recoge "un año de trabajo con 701.000 euros invertidos en proyectos ambientales, lo que supone un aumento del 12% con respecto al año anterior, y un total de 20 iniciativas activas en economía circular, biodiversidad, protección marina, sector primario y sostenibilidad".

En este sentido, la directora de Ibiza Preservation ha destacado que el balance del año es "muy positivo" ya que, entre otras cosas, "el 82% del presupuesto se destinó directamente a acciones ambientales, reduciendo al mínimo los gastos operativos" y de ellas, Saranova ha puesto en valor especialmente Ibiza y Formentera Sembra un Futur, "que permitió plantar 1.350 árboles frutales en 25 fincas agrícolas, con variedades resistentes al cambio climático y que ha permitido reforzar un sector primario debilitado por la falta de relevo generacional y por una autosuficiencia alimentaria que apenas alcanza el 3%".

Al mismo tiempo, también se ha trabajado en su programa Activistas Gastronómicos, "centrado en reducir el desperdicio alimentario, responsable del 10% al 12% de las emisiones globales de CO₂, mediante talleres comunitarios, formaciones para chefs y acciones educativas en centros de Formación Profesional" y es que según la directora de la fundación "pequeños cambios de hábitos pueden tener un impacto enorme, especialmente en un territorio donde el sector Horeca tiene un peso determinante y, sobre todo, porque tirar comida en un planeta con millones de personas pasando hambre es inaceptable".

Por último, Saranova también ha puesto el foco en la protección marina, "con estudios sobre el estado de la Posidonia en Talamanca y Cala Bassa y proyectos de ADN ambiental para identificar especies de tiburones y rayas en aguas pitiusas" o en la importancia de seguir trabajando en la preservación de la sargantana pitiusa y en la educación ambiental a través del Foro Futuro y el Foro Marino, "donde los jóvenes muestran una conciencia creciente demostrándonos que están más sensibilizados que nosotros y son clave para el futuro".