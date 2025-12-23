Inés Roig: “El trampeo es ahora mismo la mejor herramienta para frenar la expansión de las serpientes”

La defensa de la sargantana pitiusa continúa siendo una prioridad ambiental en Ibiza como demuestra que por tercer año consecutivo, la fundación Ibiza Preservation ha intensificado sus esfuerzos a través del proyecto Protegim ses Sargantanes en el que se combinan el trampeo masivo en espacios naturales protegidos con la colaboración directa de fincas agrícolas de la isla.

Según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la técnica de proyectos de la asociación, Inés Roig, durante la campaña de 2025 se han capturado un total de 584 serpientes invasoras de la especie culebra de herradura "la más abundante y voraz en el territorio insular porque arrasa con prácticamente toda la biodiversidad, no solo con las sargantanas, sino también con micro mamíferos y anfibios".

Imagen de una de las trampas de Ibiza Preservation | Redacción

En este sentido, Roig ha explicado como el proyecto se desarrolla en dos frentes principales. Por un lado, el trampeo en zonas de alto valor ecológico como ses Feixes de Talamanca y el Parque Natural de ses Salines, donde se han instalado hasta 60 trampas y por otro, con la cesión de más de 350 trampas a 68 fincas agrícolas, cuyos propietarios colaboran activamente en el control de la especie invasora.

Y con respecto a los resultados, la técnica de proyectos de Ibiza Preservation ha asegurado "que muestran una evolución desigual ya que mientras en ses Feixes las capturas han descendido respecto a años anteriores, en ses Salines se ha detectado un aumento tanto del número total de serpientes capturadas como de capturas por trampa, lo que apunta a un crecimiento poblacional preocupante en esta zona".

Por último, Roig ha subrayado que, aunque el trampeo genera debate, "es la única herramienta eficaz que tenemos actualmente para frenar la expansión", y al mismo tiempo ha advertido que "relajar los esfuerzos podría tener consecuencias devastadoras para la fauna local".