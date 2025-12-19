La medicina nuclear ha dado un giro decisivo a la cirugía endocrina en Ibiza. Por primera vez, un paciente con un adenoma de paratiroides —un pequeño tumor benigno que altera los niveles de calcio en sangre— ha sido operado utilizando tecnología SPECT-CT, una herramienta que combina gammagrafía y tomografía para localizar con precisión milimétrica la glándula afectada.

Hasta ahora, localizar uno de estos adenomas era un desafío. Las glándulas paratiroides, del tamaño de una lenteja, pueden quedar ocultas entre tejidos o incluso situarse en zonas atípicas del cuello y el mediastino. Con las técnicas tradicionales, la cirugía exigía incisiones amplias y un trabajo casi exploratorio dentro del cuello. El SPECT-CT cambia ese escenario: permite identificar exactamente dónde está la glándula enferma antes de entrar al quirófano.

El Grupo Policlínica realiza su primera cirugía guiada con SPECT-CT reduciendo la agresividad y mejorando la precisión | Redacción

El procedimiento, aplicado en el Grupo Policlínica, comienza horas antes de la operación. El paciente recibe una pequeña dosis de radiofármaco y pasa por el SPECT-CT, que genera un mapa tridimensional donde el adenoma aparece claramente marcado. Ya en quirófano, el equipo utiliza una sonda gamma —un dispositivo sensible a la radiación emitida por la glándula— para confirmar la localización y dirigir la incisión con total exactitud.

"El cambio es radical"

Según ha explicado el cirujano general Mario Ronquete, "el cambio es radical ya que antes teníamos que abrir más el cuello y explorar durante mucho más tiempo y ahora vamos directamente al punto exacto, haciendo que la cirugía sea más rápida, más segura y mucho menos agresiva".

Así ocurrió en este primer caso cuando se hizo una incisión mínima, extracción directa de la glándula y una sola noche de hospitalización por precaución. La técnica, similar a la que se emplea para localizar el ganglio centinela en cáncer de mama, reduce complicaciones y acelera la recuperación.

El cirujano general Mario Ronquete | Redacción

El SPECT-CT es especialmente eficaz en adenomas únicos y bien delimitados, aunque tiene limitaciones en pacientes con varias glándulas afectadas o con patología tiroidea compleja. Aun así, cuando está indicado, se ha convertido en una de las herramientas más precisas para planificar estas intervenciones.

La incorporación de esta técnica en Ibiza supone un avance importante en la atención endocrina de la isla. Y marca un paso más hacia una cirugía guiada por imagen, más fina y menos invasiva, que sitúa al paciente en el centro del proceso.