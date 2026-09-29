Gonzalo Bernardos: "En Ibiza hay que tener claro cuántas personas pueden vivir y poner un límite de población"

LEER MÁS Gonzalo Bernardos protagonizará en Ibiza un nuevo Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos será el gran protagonista este jueves 1 de octubre de la quinta edición de los Encuentros de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que organiza desde las diez y media de la mañana Onda Cero y CaixaBank en el Grand Palladium Select Palace Ibiza de Playa d’en Bossa.

Bernardos ofrecerá la conferencia Turismo y vivienda en Ibiza: ¿conflicto o convivencia?, en el que abordará dos asuntos estrechamente vinculados con el presente y el futuro de la isla junto a representantes de las administraciones públicas, organizaciones empresariales y compañías ibicencas que también analizarán la situación económica actual y reflexionarán sobre las oportunidades y los desafíos que afronta Ibiza, y en este sentido, el conocido economista ha explicado en Onda Cero que el problema de la vivienda en Ibiza "necesita soluciones diferentes a las que pueden aplicarse en el resto de España por la propia limitación territorial de la isla y por el hecho de que los ciudadanos de la isla no pueden ir a vivir a otro lugar fuera de ella".

Por ello ha defendido que cualquier estrategia "debe comenzar por aumentar la oferta disponible, pero adaptándola a las características propias de Ibiza" y entre sus propuestas, ha apostado "por agilizar drásticamente las licencias de construcción, reduciendo los plazos a entre tres y seis meses, y facilitar que los promotores puedan acceder a suelo para desarrollar nuevas viviendas" y por "revisar los planeamientos urbanísticos para permitir edificios de mayor altura en determinadas zonas".

Sin embargo para Bernardos eso "no significa que tengamos que tener solo cemento en el suelo sino concentrar la edificación en determinados espacios y liberar otros para zonas verdes" y en el caso caso concreto de Ibiza, el economista cree que el debate debe ir incluso más allá de construir nuevas viviendas y abordar conjuntamente turismo, territorio y población "con una propuesta que pase por desarrollar una planificación global de la isla y responder primero a la cuestión de cuántas personas pueden vivir en Ibiza y de ahí establecer un límite de población que tenga en cuenta tanto a los residentes permanentes como a quienes permanecen temporalmente en la isla".

Por otro lado, el economista y profesor ha lanzado una reflexión al sector empresarial ibicenco ante las dificultades para encontrar trabajadores por la falta de alojamiento recordando que algunas empresas dispusieron en el pasado de viviendas para sus empleados y que parte de esos inmuebles terminaron vendiéndose o destinándose al alquiler turístico y que ahora se han dado cuenta que captar profesionales cualificados obliga a ofrecer algo más que un sueldo "por lo que tienes que ir en un pack donde se ofrezca un contrato y una solución habitacional que pase por viviendas más pequeñas, de unos 40 o 50 metros cuadrados, adaptadas a estancias laborales que no tienen las mismas necesidades que una residencia familiar permanente".

Finalmente, Gonzalo Bernardos ha puesto sobre la mesa "permitir más alturas en determinadas zonas urbanas de Ibiza", una opción que también aparece en el debate insular sobre la revisión de los planeamientos y que ha llevado al economista a usar el ejemplo de Benidorm "para defender que una mayor densidad puede permitir aprovechar mejor un territorio limitado, siempre que se combine con suficientes espacios verdes".