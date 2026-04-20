Garden Hotel Group y AAABarcelona llegan a Ibiza con el Nivia Ibiza Boutique Hotel

Garden Hotel Group continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en el segmento premium con la incorporación de un nuevo proyecto en Ibiza propiedad de AAABarcelona, que operará desde el próximo 24 de junio bajo su marca Nivia Hotel Collection y con el nombre de Nivia Ibiza Boutique Hotel.

Ubicado en Santa Eulalia del Río, uno de los enclaves más valorados de la isla por su carácter tranquilo y su apuesta por un turismo de mayor calidad, el hotel boutique de 5 estrellas contará con 31 habitaciones y un rooftop con piscina, concebido para ofrecer una experiencia sofisticada, íntima y conectada con el estilo de vida mediterráneo.

La incorporación se formaliza mediante un contrato de gestión, reforzando la estrategia "asset light" de Garden Hotel Group, basada en la explotación de activos hoteleros para terceros y en la generación de valor a través de la gestión especializada, el reposicionamiento y la optimización operativa.

Un modelo que permite al grupo escalar su presencia en destinos estratégicos y alinearse con los intereses de propietarios e inversores y es que como ha asegurado Bruno Marcenaro, socio fundador de AAABarcelona, "el acuerdo nos permite impulsar el proyecto con un operador especializado y

una marca con una propuesta bien definida en el segmento premium, por lo que confiamos en la capacidad de Garden Hotel Group para posicionar el activo y maximizar su valor a largo plazo".

Expansión de Nivia Hotel Collection

El proyecto se enmarca en la expansión de Nivia Hotel Collection, una marca de reciente lanzamiento que ya cuenta con el Nivia Born Boutique Hotel en Palma y que avanza en su crecimiento con nuevas aperturas en destinos estratégicos como Ibiza y Punta Cana, con una apertura programada para verano de 2026.

Imagen de una de las habitaciones del nuevo hotel | Redacción

En este sentido, Gabriel Llobera, CEO de Garden Hotel Group ha explicado que la marca apuesta por hoteles con esencia boutique, fuerte identidad y una propuesta experiencial adaptada a cada destino, apoyándose en las personas para crear una hospitalidad real, personalizada y cuidadosamente curada y que con la incorporación de Nivia Ibiza Boutique Hotel "se da un paso clave en la expansión de Nivia Hotel Collection, llevando nuestra propuesta de lujo a uno de los destinos más reconocidos y competitivos del mundo con el objetivo de crecer de forma selectiva en enclaves internacionales de primer nivel".

Por otro lado, en el ámbito gastronómico, el proyecto contará con la colaboración de Hämbre, que liderará la experiencia de restauración tanto en el rooftop como en el resto de espacios, con una propuesta pensada para atraer tanto a huéspedes como a público local, en línea con la tendencia de los hoteles como espacios abiertos al destino, demostrando que tanto Nivia como Hämbre "comparten una visión basada en la apuesta por el producto local y ecológico, dando forma a una gastronomía fresca, refinada y conectada con el entorno".

Sobre Garden Hotel Group

Garden Hotels es una empresa familiar de Mallorca fundada en el año 1986, con más de 40 años de experiencia en la explotación hotelera. La cadena cuenta con 18 hoteles de 3,4 y 5 estrellas en 12 destinos nacionales e internacionales, con amplia gama de servicios y una gran oferta gastronómica

nacional e internacional.