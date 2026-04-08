Formentera, más cerca de tener voz propia en el Senado

Formentera podría estar más cerca de lograr una reivindicación histórica: contar con representación propia en el Senado. La Mesa de la Cámara Alta ha incluido en el orden del día la decisión sobre la tramitación en lectura única de la reforma constitucional impulsada por el Parlament balear, que busca modificar el artículo 69.3 para desvincular a la isla de la circunscripción conjunta que comparte actualmente con Ibiza.

El proceso ha avanzado tras desbloquearse el apoyo del Partido Popular en el Congreso, después de que el PSOE aceptara mantener la denominación “Ibiza” en castellano en el texto. De salir adelante, Formentera se equipararía a otros territorios insulares que ya cuentan con senador propio, como ocurre en Canarias, tras varios intentos fallidos en el pasado.

En paralelo, la isla también ha sido protagonista en el ámbito estatal por otra decisión relevante. El Consejo de Ministros ha declarado a Formentera como Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil debido a los temporales de viento y fenómenos costeros registrados en febrero y a finales de marzo.

Esta declaración permitirá activar ayudas económicas destinadas a paliar daños personales y materiales, así como a financiar la reparación de infraestructuras públicas, redes viarias y servicios afectados. Además, contempla apoyo específico para empresas y administraciones locales que hayan sufrido pérdidas, en un intento de mitigar el impacto de unos episodios meteorológicos que han dejado huella en la isla.

Ayuda y más medios para un nuevo espacio de atención a menores extranjeros no acompañados

El Consell de Formentera ha pedido auxilio al Govern balear para habilitar un nuevo espacio de atención a menores extranjeros no acompañados, ya que el único recurso disponible está saturado: la institución tutela 148 menores, cuando por baremos estatales solo le corresponderían 12. Aunque en 2025 recibió 7,9 millones en ayudas extraordinarias, el Consell insiste en que el impacto económico y asistencial supera su capacidad.

El Consell llega a un acuerdo para instalar más buzones | Redacción

Paralelamente, el Consell ha alcanzado un acuerdo con Correos para agilizar la asignación de 300 buzones en zonas de diseminado. El nuevo sistema, que afecta a once vendes, adjudicará las bústias por orden de solicitud, simplificando el trámite tanto en la OVAC como en la OAC.

En materia de movilidad, desde el 1 de abril funciona la nueva línea L3, un servicio turístico que conecta la Savina, ses Illetes y es Pujols con dos rutas: una amarilla con siete trayectos diarios y una azul con dos expediciones de ida y vuelta.

Buenas cifras de desempleo

En empleo, el Govern confirma la desestacionalización y sitúa a Formentera como una de las islas con mejor comportamiento: la contratación subió un 9,6 % en marzo y el paro cayó un 20,6 %, con 22 personas menos en un mes.

En cuanto a presión humana, Baleares marcó récord en enero, pero Formentera fue la única isla donde descendió, manteniendo una evolución más estable. También en clima, mientras Mallorca alcanzó los 27 ºC, Formentera registró valores normales, con 19,5 ºC, aunque se prevé un ascenso moderado a final de mes.

Agenda cultural y fútbol con la SD Formentera

En la agenda cultural, continúan los actos del Homenatge a la República, con presentaciones de libros, rutas de memoria, teatro y mesas redondas entre el 9 y el 22 de abril.

Este sábado se celebra la III edición del Concurso de Frita de Formentera, con 16 equipos y premios de hasta 800 euros, y también el Día Mundial del Agua, con la proyección gratuita del documental Brave Blue World.

Imagen del documental que se puede ver con motivo del Día Mundial del agua | Redacción

En exposiciones, sigue abierta la muestra del taller de talla en madera de Aaron Keydar en el Ajuntament Vell, y el 13 de abril se inaugura De les marees. Frontals, de Eduard Cortina, visitable hasta el día 25.

Y en deportes, la SD Formentera continúa su buen momento tras ganar 2-0 al Felanitx, situándose a solo dos puntos del play off. Su próximo rival será el Binissalem, este domingo a las 12:45 en Mallorca.