Felicia Bocú: "El voluntariado inclusivo con APFEM fomenta un vínculo de cariño y respeto mutuo entre personas y animales"

En Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal de Sant Josep de sa Talaia, Felicia Bocú, ha detallado en que consiste el nuevo proyecto de voluntariado inclusivo que ha puesto en marcha el consistorio junto a la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (APEM) para unir bienestar animal y crecimiento personal para voluntarios con necesidades especiales.

En este sentido, Bocú ha detallado que el proyecto comenzó como prueba este verano y que se ha presentado oficialmente "tras cinco meses de éxito". No en vano en él, "quince voluntarios participan dos veces al mes, colaborando con el personal del Centro de Protección de Animales de San Josep, paseando perros, cuidando gatos y apoyando en tareas de limpieza, fomentando un vínculo de cariño y respeto mutuo entre personas y animales".

Según la concejala de Sant Josep, la iniciativa "busca sanar heridas a través de la ternura y la comprensión" ya que según sus palabras "muchos animales en rehabilitación recuperan confianza en los humanos, mientras los voluntarios experimentan afecto sincero y crecimiento personal". Y todo ello, en un intercambio "que refuerza la inclusión social y ofrece visibilidad a colectivos frecuentemente invisibles, demostrando que su participación es valiosa y enriquecedora".

Por último, Bocú ha confirmado el proyecto continuará expandiéndose, con invitaciones a otras asociaciones y ONG de la isla para sumarse al voluntariado inclusivo y con el objetivo de demostrar que "estas pequeñas acciones reflejan el compromiso del gobierno local con un modelo sostenible y transformador, capaz de generar impactos positivos duraderos en la comunidad y en los animales".