Felicia Bocú: "Cualquier plan de mejora y mantenimiento de playas queda en nada si no hay concienciación ciudadana"

Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Litoral y Playas del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para detallar en qué consiste el Plan de Reactivación de Playas 2026 que se ha presentado en Cala Vedella y que incluye "limpieza, retirada de posidonia, revisión de accesos, equipamientos, control ambiental y coordinación con concesionarias para tener preparado todo el litoral del municipio de cara a la temporada estival".

Algo que no es tarea fácil porque como ha recordado Bocú, "Sant Josep es el municipio con más litoral de Baleares con un total de 84 kilómetros y algunas de las playas más bonitas de España" y por eso ha asegurado que desde el consistorio "nos hemos puesto las pilas invirtiendo mucho dinero para mantener playas naturales, vírgenes y limpias".

Un plan que abarca desde socorrismo hasta calidad del agua

Concretamente este plan incluye servicio de salvamento y socorrismo, balizamiento temprano y correcto, limpieza diaria, coordinada con la UTE municipal, gestión y monitorización de la posidonia, análisis constante de agua y arena, sistemas de recirculación de agua marina en Cala Vedella, Cala Tarida y Port des Torrent, equipamientos accesibles con pasarelas, módulos para personas con movilidad reducida, aseos y puestos de socorristas y una importante campaña de sensibilización ambiental.

Al mismo tiempo, Bocú ha recordado que este año "se han licitado las instalaciones temporales para cuatro temporadas más con hamacas, sombrillas, quioscos y elementos náuticos" y ha anunciado que como novedad "se está preparando cartelería para evitar el intrusismo y la venta ambulante avisando de que estos productos pueden estar en mal estado y causar problemas de salud".

Por último, la concejala de Sant Josep ha puesto en valor la importancia de la posidonia asegurando sobre su retirada que tiene un alto valor ecológico y que sus trabajos de retirada se llevan a cabo solo a partir del 1 de abril en playas urbanas y del 1 de mayo en playas naturales y que solo este año ya se han retirado unos 15 camiones, más otros 20 según temporales en Platja d'en Bossa, y que la posidonia se guarda en acopios cercanos para devolverla a final de octubre al mismo lugar para que siga haciendo su trabajo de mantenimiento del arenal.

Concienciación ciudadana

Sin embargo, a pesar de la importancia y del esfuerzo del consistorio, Felicia Bocú también ha querido dejar claro que la protección del litoral "depende también del comportamiento de los usuarios ya que cualquier plan queda en nada si no hay concienciación ciudadana y si no entendemos que todo el que viene a la playa con un residuo se lo tiene que llevar a casa".