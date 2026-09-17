Estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Mallorca podrán hacer prácticas en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) quiere convertir a Ibiza en uno de los territorios estratégicos de su formación sanitaria con la firma de un convenio con Grupo Policlínica que permitirá a futuros estudiantes de Medicina y otras titulaciones de Ciencias de la Salud realizar parte de sus prácticas en el Hospital Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Según han informado ambas instituciones la intención "es que los alumnos conozcan desde su etapa universitaria la realidad asistencial de Ibiza y puedan plantearse posteriormente desarrollar su carrera profesional en la isla" y por ello el acuerdo contempla prácticas curriculares para estudiantes de Medicina, Biomedicina e Ingeniería de la Salud y Biomédica, con un tutor de la universidad y otro de Grupo Policlínica.

En este sentido, el presidente del Consejo de Gobierno de UMAC, Diego González, ha defendido que el convenio permite "vincular la formación universitaria con las necesidades del territorio" y generar oportunidades para que los futuros profesionales establezcan vínculos con Ibiza y al mismo tiempo "contribuir a combatir la falta de determinados profesionales sanitarios en Ibiza" gracias a la colaboración con el Grupo Policlínica, que cuenta con más de 700 profesionales, dos hospitales y diferentes centros asistenciales en la isla.

No en vano, tal y como ha asegurado el director de Recursos Humanos del prestigioso grupo hospitalario, Álvaro Moreno, su intención "es utilizar también las prácticas como una vía para detectar y fidelizar talento ya que los participantes pueden ver en esta oportunidad una puerta de entrada al mundo laboral".

Por otro lado, la universidad también ha presentado su proyecto al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, quien ha recordado las dificultades de la isla "para atraer y mantener profesionales sanitarios" y ha confirmado que dentro de esta estrategia también se sumará "la intención de impulsar becas dirigidas específicamente a estudiantes de Ibiza con una inversión de más de nueve millones de euros durante la próxima década, facilitando su acceso a las nuevas titulaciones y con ello implantar progresivamente sus nuevos estudios a partir del curso 2027/28".