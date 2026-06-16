La Escoleta de Vila convierte el Casal d'Igualtat en un museo de arte infantil con su proyecto VILART

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha trasladado con su micrófono verde hasta la sala de lectura y espai infantil que tiene el Casal d'Igualtat del Ayuntamiento de Ibiza en su parte superior para conocer cómo la Escoleta de Vila ha transformado este espacio en una maravillosa y original galería de arte gracias a las creaciones de sus jóvenes artistas.

Se trata de una iniciativa que lleva por nombre VILART y según ha explicado la profesora del centro Ana Bonet, "se trata de un proyecto creativo desarrollado durante todo el curso con la intención de unir arte, experimentación y participación familiar bajo el concepto de Fem Tribu y en el que niños y niñas de entre cero y tres año del centro han creado sus propias obras inspiradas en grandes artistas contemporáneos y con Vileru, el simpático árbol de la escoleta, como gran protagonista".

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha trasladado con su micrófono verde hasta la sala de lectura y espai infantil que tiene el Casal d'Igualtat del Ayuntamiento de Ibiza en su parte superior para conocer cómo la Escoleta de Vila ha transformado este espacio en una maravillosa y original galería de arte gracias a las creaciones de sus jóvenes artistas. | Redacción

Algo que ha permitido convertir este espacio en un museo efímero, lleno de color, creatividad y emoción, que demuestra que el arte también se aprende y se vive desde la primera infancia y en el que se ha aprovechado, según Bonet, que esta escoleta de Vila "es un centro pequeño y muy familiar que cuenta tres aulas —bebés, petits y grossos— y un equipo de cinco educadoras, una cocinera y una trabajadora de limpieza muy involucrados desde el primer día en demostrar todo lo que pueden llegar a hacer si tiran de imaginación y creatividad".

En este sentido, la exposición que se puede visitar durante estos días, propone un viaje artístico mes a mes dedicándose cada uno a un creador distinto. Así, por ejemplo, enero está dedicado a Hervé Tullet y sus colores primarios y formas circulares, febrero a los collages de Mira Schendel y Kurt Schwitters, trabajados con materiales naturales y reciclados, marzo a las líneas y colores de Piet Mondrian, reinterpretados en plastilina, transparencias y relieves y abril a la naturaleza del escultor y fotógrafo británico Andy Goldsworthy con esculturas con piedras, posidonia, ramas y elementos naturales elaboradas por los jóvenes artistas.

El Casal d'Igualtat con las obras creadas por los estudiantes de 0 a 3 años de la Escoleta de Vila | Redacción

Incluso, la exposición incluye actividades especiales como una instalación fluorescente con luz negra, globos suspendidos para pintar en el aire y una gran casa de cartón decorada con palabras como estimar o riure, "símbolo de la escoleta que queremos, bonita, libre, alegre y donde podamos cuidarnos".