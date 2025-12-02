Eivicadabra celebra su tercera edición con grandes figuras de la magia internacional

Ibiza se prepara para vivir un intenso fin de semana dedicado al mundo de la ilusión con la tercera edición del festival Eivicadabra, un evento que consolida su apuesta por acercar la magia de primer nivel a la isla. Así lo ha confirmado su organizador, Mac Albert, en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Durante la conversación radiofónica, Albert destacó que el crecimiento del festival ha sido progresivo y fruto de un trabajo constante. “Cuando termina una edición, comienza automáticamente la siguiente”, explicó, remarcando el gran esfuerzo de producción que hay detrás.

Uno de los grandes reclamos de este año será la presencia de Jandro, mago de prestigio internacional y rostro muy conocido por su trayectoria televisiva. “Llevamos tres años intentando traerlo y por fin ha sido posible”, señaló Albert, subrayando la dificultad de cuadrar agendas con artistas que actúan en escenarios como Las Vegas, Nueva York o Asia.

Programación gratuita y para todos los públicos

El festival ofrecerá cinco espectáculos gratuitos en carpa, con acceso libre hasta completar aforo. La programación incluye magia familiar, humor y propuestas para distintas edades. Entre los nombres destacados figuran Patricia Zener, Mandalux, Lola Mento y David Naváez, además de la apuesta por la presencia femenina en la magia, algo poco habitual en este tipo de festivales. “Contamos con dos magas este año, algo difícil de ver en España”, recalcó el organizador.

Además, habrá funciones especiales de pago en la Sala Petit, con aforo reducido y artistas de nivel mundial. Entre ellos destaca el Dúo Rubio & S, subcampeones del mundo de magia, así como actuaciones de Miguel Muñoz, Nacelia Muñoz (finalista en Got Talent), espectáculos de escapismo extremo y números de clown galardonados a nivel nacional.

Entradas accesibles y apuesta cultural

Las entradas para las galas de pago tienen un precio de 20 euros, una cantidad simbólica teniendo en cuenta el nivel artístico. “No cubre ni de lejos los costes reales, pero es una forma de apostar por la cultura y acercar la magia a todo el mundo”, explicó Albert.

Las entradas pueden adquirirse a través de los canales oficiales de Cultura del Ayuntamiento, mediante códigos QR en cartelería, redes sociales del festival y plataformas online.

Mac Albert quiso cerrar su intervención animando al público a participar: “Quien venga una vez, vuelve. La magia emociona a niños, jóvenes y adultos por igual”.

Con esta tercera edición, Eivicadabra se consolida como una cita cultural de referencia en el calendario navideño de Ibiza, combinando espectáculos de calidad, acceso popular y artistas de primer nivel internacional.