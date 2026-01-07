El decimotercer Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni llega el 7 de febrero

Sant Antoni de Portmany ya tiene todo preparado para celebrar sus tradicionales fiestas patronales que este año comenzarán este mismo viernes 9 de enero y se prolongarán hasta el 17 de febrero con un programa que el alcalde de la localidad, Marcos Serra, ha asegurado en Onda Cero, “combinan tradición, cultura y deporte”.
De entre todo ello, destaca fundamentalmente el día grande del pueblo, que se celebrará el 17 de enero con misa, procesión, ball pagès, desfile de carros engalanados y sobre todo la tradicional bendición de animales en el entorno del Passeig de ses Fonts.
Sin embargo, la fecha más esperada del programa es el 7 de febrero, cuando se celebre la decimotercera edición del Concurso mundial de arroz de matanzas de la localidad y cuyo plazo de inscripción se abrirá el 14 de enero a las nueve de la mañana aunque como ha asegurado Serra, “es muy probable que las plazas se agoten a los pocos minutos dado el éxito del concurso”.
Además, el programa arranca este viernes 9 de enero con la feria infantil y actividades de música y cultura para los más pequeños y después habrá conciertos en las iglesias de todas las parroquias, jornadas de marcha nórdica, caminatas para todos los públicos y la marcha cicloturista des Porquet que tendrá lugar el 1 de febrero, y en este sentido, el alcalde de Sant Antoni ha puesto en valor “la implicación de distintas concejalías y entidades locales en la organización del programa”, asegurando que “hay mucho trabajo detrás para ofrecer una programación completa y diversa, orientada a todas las edades”.