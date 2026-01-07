El decimotercer Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni llega el 7 de febrero

Sant Antoni de Portmany ya tiene todo preparado para celebrar sus tradicionales fiestas patronales que este año comenzarán este mismo viernes 9 de enero y se prolongarán hasta el 17 de febrero con un programa que el alcalde de la localidad, Marcos Serra, ha asegurado en Onda Cero, “combinan tradición, cultura y deporte”.

De entre todo ello, destaca fundamentalmente el día grande del pueblo, que se celebrará el 17 de enero con misa, procesión, ball pagès, desfile de carros engalanados y sobre todo la tradicional bendición de animales en el entorno del Passeig de ses Fonts.

La bendición de animales del 17 de enero es uno de los puntos clave de las fiestas | Redacción

Sin embargo, la fecha más esperada del programa es el 7 de febrero, cuando se celebre la decimotercera edición del Concurso mundial de arroz de matanzas de la localidad y cuyo plazo de inscripción se abrirá el 14 de enero a las nueve de la mañana aunque como ha asegurado Serra, “es muy probable que las plazas se agoten a los pocos minutos dado el éxito del concurso”.

Además, el programa arranca este viernes 9 de enero con la feria infantil y actividades de música y cultura para los más pequeños y después habrá conciertos en las iglesias de todas las parroquias, jornadas de marcha nórdica, caminatas para todos los públicos y la marcha cicloturista des Porquet que tendrá lugar el 1 de febrero, y en este sentido, el alcalde de Sant Antoni ha puesto en valor “la implicación de distintas concejalías y entidades locales en la organización del programa”, asegurando que “hay mucho trabajo detrás para ofrecer una programación completa y diversa, orientada a todas las edades”.