Cristina Serra: "La calle Sant Vicent es bonita y tiene mucho que ofrecer, pero necesita una vuelta de tuerca"

La presidenta de la nueva asociación Som Riu Calle San Vicente, Cristina Serra, ha detallado en Onda Cero cómo una docena de restaurantes y un centenar de profesionales se han unido para revitalizar esta emblemática vía de Santa Eulària, mejorar los servicios y reforzar su identidad gastronómica y local.

Concretamente, ha explicado que la iniciativa surge tras años en los que la calle San Vicente "había perdido parte del impulso que en su día le dio una antigua asociación de restauradores debido a la jubilación de muchos de aquellos pioneros" y que ahora la idea "es mantenerla, subirla de calidad, que sea más limpia y que esté más organizada con los servicios al día ya que conserva un enorme potencial que merece ser reactivado".

No en vano, Serra ha destacado "la riqueza cultural y gastronómica que convive en esta vía", donde restauradores locales y profesionales llegados de distintos países han creado un mosaico culinario único "que permite al visitante viajar culinariamente sin moverse del lugar con cocinas italiana, peruana, asiática, francesa y española".

Logotipo de la nueva asociación | Redacción

Algo que hace que sea un espacio ideal "para pasear y perderse" y por ello, entre los objetivos inmediatos de la asociación "está dinamizar las noches de la calle San Vicente con música, ambiente y propuestas para que cada noche sea una noche diferente y que nunca te quieras perder para vecinos y visitantes" y que "vuelva a recuperar su importante papel como punto de encuentro en la Vila del Riu".

Por último, Serra ha apuntado varias necesidades urgentes que requieren coordinación con el Ayuntamiento como el control de plagas, la mejora de la limpieza, la rehabilitación de espacios, la iluminación y la gestión de residuos y que por ello la asociación ya está en conversaciones con el consistorio para facilitar soluciones que permitan "hacer un pueblo más bonito y mejorar la convivencia entre negocios, residentes y visitantes".