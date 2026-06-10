Comienza el reasfaltado de la PM-820 en una Formentera que tendrá su primer piso para mujeres víctimas de violencia de género

El espacio Formentera al día de este 10 de junio ha estado marcado por la modernización del regadío con aguas regeneradas, el inicio del asfaltado de la PM‑820, la implantación de la nueva tarjeta de transporte público, la llegada del primer piso puente para víctimas de violencia machista y una intensa agenda cultural en la isla.

No en vano, el proyecto de modernización del regadío con aguas regeneradas ya es una realidad tras la recepción oficial de las obras, permitiendo beneficiar a 75 regantes y consolidar 82 hectáreas regables, gracias a una inversión de 1,28 millones de euros financiados por el Ministerio de Agricultura a través de SEIASA y que permitirá incorporar un nuevo sistema de decantación, mejoras en bombeo y filtrado, sensores digitales, desinfección avanzada y medidas ambientales como refugios para fauna o revegetación.

El proyecto de modernización del regadío con aguas regeneradas ya es una realidad | Redacción

Por otro lado, el Consell ha iniciado también el asfaltado de la PM‑820, la vía más importante de la isla, en un tramo de casi cuatro kilómetros entre la gasolinera de Can Rita y la carretera hacia La Savina, y con unos trabajos que se ejecutan de lunes a viernes, de 09.00 a 19.00 horas, con afectaciones puntuales al tráfico, por lo que se recomienda circular hacia La Savina por la carretera de Es Pujols para evitar retenciones.

Balizamiento de playas

En materia administrativa, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso contra la adjudicación del balizamiento de playas, permitiendo reactivar el expediente y continuar el servicio con la empresa Serveis Marítims i Subaquàtics del Delta, mientras que la isla contará por primera vez con un piso puente para mujeres víctimas de violencia machista, gracias a la cesión de una vivienda del IBAVI al Consell en colaboración con el IBDONA y que se destinará a mujeres en fase final de recuperación que necesitan acceder a una vivienda para iniciar una vida autónoma.

Formentera estrenará en las próximas semanas una nueva tarjeta con monedero virtual para el transporte público | Redacción

Mientras, en transporte público, la isla estrenará en las próximas semanas una nueva tarjeta con monedero virtual, financiada con 1,8 millones de euros de fondos Next Generation, y que permitirá validar y pagar en los autobuses y, más adelante, abonar directamente con tarjeta bancaria, y para lo que la flota se equipará con nuevas validadoras, cámaras y pantallas, y se mantienen las bonificaciones para residentes, trabajadores y colectivos vulnerables.

Escola de Música, exposiciones, poesía y premios

En temas culturales, la Escola Municipal de Música i Dansa abre el lunes el periodo de renovación de matrícula y preinscripción para el curso 2026‑2027, con estudios reglados y no reglados de música y danza para todas las edades mientras que hasta el 12 de junio continúan las Jornadas de Puertas Abiertas con clases reales sin inscripción previa, y al mismo tiempo el viernes arranca Formentera Mira al Cel 2026, con observaciones astronómicas gratuitas, y el Festival Mallorca Òpera donde se combinará poesía y maridaje en el Jardí de ses Eres; el Mercat Artístic de Sant Ferran continúa este sábado con talleres y conciertos; y la Obra Cultural Balear entrega el Premi Ildefons Joan Marí este domingo.

Además, se inauguran varias exposiciones en Sant Francesc, La Mola y Sa Senieta y ya están en marcha todo los mercados para esta temporada con días y horarios que se pueden consultar en las redes sociales para los de Sant Francesc, Es Pujols, Sant Ferran, La Mola, La Savina y el mercado de segunda mano.