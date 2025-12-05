Clínica Vila Parc: dos años liderando la lucha contra el cáncer con el único servicio de Medicina Nuclear y PET-TC

Desde hace dos años, la clínica Vila Parc de Ibiza cuenta con el primer y único servicio de Medicina Nuclear de Ibiza, equipado con un PET-TC (Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computarizada) de última generación y próximamente con un SPECT-CT.

Se trata de un servicio de medicina nuclear pionero en la isla que atiende tanto a pacientes de la sanidad privada como pública, gracias al acuerdo de colaboración con el Ib-Salut, evitando así que los pacientes oncológicos tengan que desplazarse a Palma para realizarse esta prueba esencial y que ha permitido que en total se hayan realizado 1.051 pruebas en estos dos años, aportando a cada paciente la comodidad de poder hacerlo en la isla, sin necesidad de viajar.

Además, con todo ello se ha conseguido una mejora directa en la calidad de vida de las personas con cáncer en Ibiza y Formentera, que ahora pueden acceder a un diagnóstico rápido, preciso y sin salir de su entorno.

El PET-TC: una herramienta clave en la lucha contra el cáncer

El PET-TC combina en una sola exploración la información funcional del metabolismo celular con la imagen anatómica de alta resolución, lo que permite detectar tumores en fases iniciales, evaluar su extensión y comprobar la respuesta al tratamiento.

No en vano, según la doctora Pilar María, especialista en Medicina Nuclear de Clínica Vila Parc, "ha supuesto un antes y un después en la atención oncológica de las Pitiusas ya que gracias a esta tecnología podemos identificar lesiones mucho antes de que sean visibles con otras pruebas, optimizar los tratamientos y evitar procedimientos innecesarios, generando un impacto enorme en la precisión diagnóstica y en la seguridad del paciente".

Pilar María trabajando con su equipo | Redacción

Por ello, el PET-TC es hoy una herramienta imprescindible en la oncología moderna "ya que permite valorar la eficacia de la quimioterapia, la radioterapia o los tratamientos dirigidos, y ayuda a los equipos médicos a tomar decisiones más rápidas y ajustadas a cada caso". Además, es fundamental por su capacidad para mostrar la actividad metabólica de los tumores "lo que ofrece una visión más completa que la imagen anatómica tradicional y aumenta las posibilidades de un diagnóstico precoz y mejora la supervivencia".

Una inversión tecnológica y humana al servicio de Ibiza y Formentera

La puesta en marcha de un servicio de Medicina Nuclear en una isla ha supuesto un reto logístico, técnico y humano de gran envergadura y es que requirió una importante inversión en infraestructuras, medidas de seguridad radiológica y la formación de un equipo multidisciplinar altamente especializado.

Tomás Isidoro, director de la Clinica Vila Parc | Redacción

Concretamente, según el director de la Clínica Vila Parc, Tomás Isidoro, "traer el PET-TC a Ibiza fue un proyecto ambicioso y muy complejo, pero necesario, porque antes muchos pacientes oncológicos debían viajar a Palma para realizar esta prueba y hoy pueden hacerla aquí, cómodamente, sin desplazamientos y con el mismo nivel de calidad diagnóstica, generando un cambio enorme en la accesibilidad y calidad de vida de los pacientes".

No en vano, el servicio no solo evita traslados, "sino que reduce los tiempos de diagnóstico y seguimiento, permitiendo actuar antes, ajustar tratamientos con precisión y mejorar el acompañamiento al paciente durante todo el proceso".

Un compromiso continuo con la innovación: llega el nuevo SPECT-CT

Como parte de su apuesta constante por la tecnología médica más avanzada, Clínica Vila Parc acaba de incorporar un nuevo equipo SPECT-CT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único). Este sistema, que complementará al PET-TC, ampliará las posibilidades diagnósticas en campos como la cardiología, la medicina ósea o las patologías renales y endocrinas.

El SPECT-CT ya se encuentra en las instalaciones de la clínica y, tras los trámites técnicos y administrativos necesarios, comenzará a prestar servicio próximamente.