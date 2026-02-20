Carolina Escandell: “Lo importante es que todo el mundo pueda encontrar algo que le hace ilusión y ganas”

La consellera de Benestar Social del Consell de Eivissa, Carolina Escandell, ha participado en el especial Gent Gran del programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha explicado cómo la institución insular trabaja para que las personas mayores “mantengan una vida saludable y activa” gracias a una red de clubs, talleres y actividades que “favorecen la socialización y refuerzan la comunidad”.

Escandell ha destacado que en los últimos años “el perfil de personas que participan en los clubs se ha diversificado”, ya que ahora se incorporan vecinos de alrededor de 60 años, con más ganas de aprender, más activos físicamente y con nuevas inquietudes. Por ello, ha explicado que el reto actual es “encontrar actividades que puedan hacer unos y otras, adaptadas precisamente a cada perfil”.

En este sentido, ha puesto en valor la extensa red de colaboraciones con entidades y administraciones, desde la Fundación ‘La Caixa’ a los servicios sanitarios, educativos y las asociaciones locales, que permiten ofrecer actividades culturales, formativas, saludables, tecnológicas, de memoria, caminatas y talleres intergeneracionales. “Cada vez colabora más gente y cada vez participa más gente”, ha subrayado la consellera, celebrando que todos estos esfuerzos permiten “derribar la llegada a estas edades de una manera saludable, activa y con ganas de hacer cosas”.

Escandell ha resaltado también la coordinación con los ayuntamientos y la importancia de que los clubs de mayores “se conviertan en espacios fundamentales para socializar, detectar necesidades y generar redes de apoyo”, algo que, según ha señalado, beneficia de forma directa la calidad de vida de las personas mayores de la isla.

Además, ha puesto en valor el papel creciente del voluntariado senior, del que ha dicho que “da esperanza en la condición humana”, y ha celebrado que cada vez más personas mayores continúen formándose en programas como la Universitat Oberta per a Majors, donde “la ilusión por aprender llena auditorios enteros”.

Finalmente, Escandell ha querido agradecer la implicación de clubs, asociaciones y administraciones, y ha animado a los mayores de la isla a seguir participando:

“Animarlos a seguir haciendo cosas y, sobre todo, que nos utilicen en el Consell como unos altavoces para todo aquello que necesiten”.