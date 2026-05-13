Carmen Vargas: "Nuestros niños son súper inteligentes en todo lo que tiene que ver al cáncer"

El Formentera al día de este 13 de mayo ha abordado con Carmen Vargas, delegada en las Pitiusas de la Asociación de padres con niños con cáncer en Baleares (Aspanob), la actividad que se ha organizado este viernes 15 en Sant Francesc bajo el nombre de Batalla en la pista para concienciar a los escolares de la isla sobre esta cruel enfermedad.

Vargas, ha confirmado que se trata de la primera actividad que organiza en Formentera la asociación Aspanob en toda su historia y que para la ocasión está pensada para estudiantes de 10 a 12 años, combinándose una carrera solidaria por los alrededores de la Plaça de la Constitució de Sant Francesc con distintas charlas educativas acompañadas de preguntas, aunque en este caso, la delegada de la asociación ha asegurado "que los niños y niñas nos acaban sorprendiendo muchísimo porque son super inteligentes y tienen mucho interés con todo lo que rodea al cáncer".

Accesos, salvamento y ayudas del Govern balear

Por otro lado, el Formentera al día también ha abordado que ya está activo el control de acceso a ses Illetes y, desde este viernes, también al Far de es Cap, Caló des Mort y es Ram, con tarifas entre 5 y 7 euros para coches y entre 3 y 5 para motos, mientras que residentes, PMR, bicicletas y eléctricos acceden gratis o que también el Consell ha activado el servicio de socorrismo en las principales playas y la vigilancia policial que ha permitido reducir las denuncias por venta ambulante de 132 a 39 desde su puesto en Ses Illetes.

Control de acceso a una de las zonas emblemáticas de Formentera | redacción

Mientras, el Govern balear ha ampliado a 12 millones de euros las ayudas para instalaciones solares y microeólicas entre 2026 y 2027, financiadas con fondos FEDER y se ha comprometido, por boca de la presidenta balear, Marga Prohens, a aportar un paquete de 15 millones de euros para apoyar a familias vulnerables y sectores afectados por la subida de precios, con especial atención a Formentera.

Gastronomía, agenda y deporte

En otro ámbito de temas, se ha recordado que hasta el 24 de mayo, 21 restaurantes ofrecen menús a 28 euros con producto local en un evento que cada vez está mas consolidado, que mañana jueves se celebra la actividad Capses Màgiques d’Europa en el Club de Llectura de Sant Ferran o que la Coral Polifónica de Formentera ofrecerá dos conciertos con dos corales de la ciudad francesa de Bayona, una en la iglesia de Sant Francesc mañana y otra el sábado a las 19.00 horas en la Catedral de Ibiza. .

Ganadores de la Formentera 4x10K | Redacción

También se ha hablado de la exposición del Cançoner de les Pitiüses que organiza el IEE en el Far de la Mola, la Del gra al pa que se puede ver en en el Centre Antoni Tur Gabrielet y que será sustituida desde el 18 de mayo por Un Mismo Azul de Ismael Cerezo, de la celebración este sábado de la Media Maratón de Formentera y prueba de 8 km que recorrerá lugares emblemáticos de la isla con una vertiente solidaria ya que colabora con Save Posidonia Project y de los resultados de la Formentera 4x10K que ha contado con más de 400 corredores en múltiples categorías.