Carmen Ferrer apuesta del municipio por un turismo tranquilo, diverso y de calidad durante todo el año

Santa Eulària des Riu continúa consolidándose como uno de los municipios referentes de Ibiza en turismo familiar, cultural y sostenible, con una clara estrategia orientada a la desestacionalización y a la diversificación de la oferta turística. Así lo ha destacado su alcaldesa, Carmen Ferrer, durante una entrevista realizada en el stand de Ibiza en Fitur, en el marco de la feria internacional de turismo.

Ferrer ha subrayado que, aunque Santa Eulària cuenta con un alto grado de fidelidad por parte de los visitantes, aún es necesario seguir insistiendo en la promoción del destino en un contexto de alta competencia turística en el Mediterráneo. “El turismo se ha convertido en un bien de consumo prioritario y hay muchas opciones, por eso debemos poner en valor todo lo que ofrecemos”, ha señalado.

En este sentido, la alcaldesa ha remarcado que el municipio ha optado por un posicionamiento basado en la tranquilidad, el turismo familiar y cultural, sin renunciar al sol y playa, pero ampliando la experiencia con rutas naturales, patrimonio, deporte, gastronomía y turismo de congresos, gracias al Palacio de Congresos.

Durante la entrevista, Ferrer ha destacado la importancia de los prescriptores de destino y agentes de viaje especializados, que buscan propuestas diferentes y auténticas, así como el valor de la gastronomía tradicional y los restaurantes con encanto como elementos clave de atracción.

La alcaldesa también ha puesto en valor el calendario de actividades que se desarrollan a lo largo del año, especialmente en temporada media y baja, como las ferias gastronómicas, la Maratón de Ibiza, pruebas de BTT o el festival de teatro infantil Barruguet, que contribuyen a atraer visitantes fuera de los meses punta.

Respecto a la desestacionalización, Ferrer ha reconocido que se han dado pasos importantes: abril se consolida como inicio de temporada y ya se trabaja en una apertura turística de entre siete y ocho meses, aunque ha insistido en que es fundamental contar con conectividad aérea y establecimientos abiertos para seguir avanzando.

Otro de los segmentos clave mencionados ha sido el turismo sénior o “55 Plus”, incluido el Imserso, que la alcaldesa considera fundamental para el invierno. “Es un visitante que disfruta del paisaje, la cultura y la gastronomía, y que aporta vida al comercio local”, ha explicado, recordando que este tipo de turismo permite descubrir una Ibiza más tranquila e íntima.

Finalmente, Carmen Ferrer ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y del equilibrio en el modelo turístico de la isla, asegurando que “Ibiza es un destino grande, diverso y fabuloso, y ese equilibrio es clave para su futuro”.