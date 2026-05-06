Carlos Muñoz: "No hay que confiarse nunca de cualquier llamada que genere urgencia ni dar datos personales por teléfono"

Carlos Muñoz, responsable de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ibiza ha llamado la atención en Onda Cero sobre el repunte que se está viviendo por las estafas registradas en las últimas semanas, con casos que, según ha confirmado, han podido suponer pérdidas de hasta 20.000 euros.

Tanto que Muñoz ha insistido en "la importancia de denunciar de inmediato y extremar la precaución ante llamadas, mensajes y enlaces sospechosos" ya que, según sus palabras, "aunque las estafas se mantienen constantes durante todo el año, en periodos como el inicio de la temporada turística se detecta un aumento en el dinero sustraído".

Con respecto al modus operandi, el Policía Nacional ha asegurado que las técnicas "son las mismas de siempre aunque gracias a las nuevas tecnologías ahora es posible desde suplantaciones bancarias hasta falsos avisos de Hacienda, envíos de paquetería o inversiones fraudulentas e, incluso, estafas vinculadas a alquileres, inversiones en criptoactivos y páginas web clonadas".

Al mismo tiempo, Muñoz ha recordado que no existe un perfil de víctima ya que "cuanto más seguro estás de que no te va a pasar, más vulnerable eres" y por ello ha pedido "mantener una actitud prudente, no facilitar datos personales por teléfono y desconfiar de cualquier llamada que genere urgencia". Además, ha recomendado "establecer una palabra clave familiar para evitar engaños mediante clonación de voz con inteligencia artificial, no clicar enlaces desconocidos, comprobar siempre que las webs sean seguras (HTTPS) y realizar verificaciones paralelas con la entidad bancaria antes de seguir cualquier instrucción".

Por último, ha insistido en que la denuncia "es fundamental para poder investigar" aprovechando para hacer un llamamiento a la ciudadanía. "En la Policía no juzgamos a nadie y por eso cuanto antes se denuncie, mejor".